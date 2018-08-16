美土貿易戰！富國卡達金援土150億美元 俄德也將向土靠攏？

美土關係因土耳其拘留美籍牧師而迅速惡化，上週五 (10 日) 川普考慮把土耳其的鐵鋁關稅提高一倍後，土國昨日 (15 日) 對美實施報復性關稅，同時土耳其正全力挽救爆跌的里拉危機，與卡達國王會唔，會後卡達王室發布聲明將對土國投資 150 億美元。白宮回擊，不論美籍牧師獲釋與否，美國都不會解除上周宣布的關稅。

卡達王室發布聲明表示，塔米姆國王下令，將提供土耳其總額 150 億美元資金，用來挹注土耳其的經濟建設、銀行和金融市場。

土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 正全力挽救近日暴跌的里拉危機，除了對汽車、菸酒、化妝品等美國商品加倍關稅以外，還積極拉攏各國支持。

上週五和俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 致電，包括進一步的經濟互利貿易，昨日 (15 日) 贏得富國卡達鉅額金援，爾後土國總統還將與最大貿易夥伴德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 會面。

土耳其與德國雙邊貿易額約 420 億美元，一位熟悉德國總理梅克爾 (Merkel) 的消息人士稱，德國希望土耳其免於金融危機，並且不能讓這個國家陷入混亂狀態。

德國總理梅克爾曾於本週在一場柏林的記者會上表示：「沒有人希望土耳其的經濟動盪。」

根據國際貨幣基金組織統計，卡達人均國內生產總值居世界第 4，有了富國卡達大筆資金加持，里拉一度走強，從里拉兌美元，升到 5.8854，今日 (16 日) 上午 9 點左右，美元對里拉回落 1.83%，來到 6.0283。

今日 (16 日) 上午 9 點左右，美元對里拉下跌 1.62%，來到 6.0160。(圖：investing)

土美貿易戰的導火線是美國牧師布朗森 (Andrew Brunson) 遭土耳其拘禁，7 月 25 日土耳其未理會美國的要求，導致美國以提高鐵鋁關稅要求土國放人。

昨日土國回敬美國報復性關稅，加碼對米、酒、汽車等商品加倍課關幅度。事件演變至今，美國破釜沉舟，美國政府表示，土耳其對美加碼關稅，是「走錯方向的一步」。

白宮發言人桑德森 (Sarah Huckabee Sanders) 回擊，就算美籍牧師獲釋，美國都不會解除上周宣布的關稅。