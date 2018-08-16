人民幣兌美元中間價今日下調90點 離岸人民幣昨跌破6.95關口

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年8月16日人民幣兌美元中間價報6.8946，下調90點，上一交易日中間價6.8856。中間價貶值至2017年5月12日以來最低。

美元強勢，其他貨幣全線下跌。8月15日，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數盤中觸及96.984，為去年6月份以來最高。離岸人民幣匯率跌勢明顯，一度逼近6.96關口，日内下跌超過500個基點，跌穿6.90、6.91、6.92、6.93和6.94，6.95六個關口，最低曾觸及6.9584元。

隨著美元指數回落，在匯市尾市下跌0.04%，收於96.696。離岸人民幣跌幅有所收窄，收復6.95關口。在紐約市收報6.9454， 較上日跌470點。在岸人民幣兌美元夜市收報6.935， 跌514點。

市場分析人士說，土耳其金融局勢使投資者避險情緒升溫，支撐美元近期在高位徘徊。綜合基本面和政策預期來看，人民幣無繼續大幅貶值的壓力，目前市場對人民幣匯率的預期總體仍持穩。

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