5大理由必買！富國罕見連升Nvidia評級2級 隱含漲幅逾20%

富國證券最新信仰：Nvidia (NVDA-US)。

Nvidia 今年收益讓全體市場失色，iShares 費城交易所半導體 ETF (SOXX-US) 和 Technology Select Sector SPDR ETF(XLK-US) 也相形見絀，無論貿易戰隱憂、需求放緩、加密貨幣的起伏，都不會撼動 Nvidia 的漲勢。

富國證券罕見將 Nvidia 評級調升 2 級，從「遜於市場表現」躍升至「優於市場表現」，目標價甚至從 140 美元飆升至 315 美元，以週二收盤價估算，隱含漲幅約 20.5%，富國理由是看好 Nvidia 在 AI 與雲端運算市場的前景。

富國分析師 Aaron Rakers 表示，「 我們看漲 Nvidia 在遊戲的競爭優勢，以及在數據中心、HPC 和 AI 持續拓展的成長機會 (自動駕駛車、醫療保健和機器人等)。Nvidia 已經準備好繼續利用並擴展其平台了。」

Rakers 簡述看漲 Nvidia 的 5 大理由：

一、Nvidia 有能力擴大數據中心的市占。

二、Nvidia 新一代圖靈架構強勢推出，搭載該架構的顯卡 Quadro RTX 將於 Q4 上市。

三、對加密貨幣需求下降的擔憂已經融入股市，忽略了 Nvidia 正受惠的長期轉變。

四、Nvidia 利用新推出的 TensorRT 4 軟體拓展 AI 端。

五、下一代超級電腦有政府資金贊助。

Nvidia 今年至週二收盤漲幅達 35%，遠大於 S&P 500 指數的 6% 漲幅，唯週三收低 0.9%。

Nvidia 股價走勢

分析師樂觀看待該公司週一新公布的第八代圖靈架構，該公司執行長兼創辦人黃仁勳當時表示，「圖靈是公司十多年來在電腦圖形領域最重要的創新。」

Nvidia 表示，搭載圖靈架構的顯卡將於今年第四季上市。

週四 Nvidia 將公布 7 月一季的財報。