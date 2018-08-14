Nvidia發表最新GPU顯示架構「圖靈」

繪圖晶片供應商 Nvidia(NVDA-US) 於週一 (14 日) 發表了名為「圖靈」的新一代 GPU 顯示架構。以近代電腦科學、密碼學及人工智慧之父艾倫圖靈來命名，這款新架構將會用於該公司最新的 Quadro 系列中三款專業繪圖卡。

Nvidia 將新的圖靈架構描述為「自 2006 年 CUDA GPU 發明以來電腦繪圖領域中最重要的創新及最大飛躍。」Nvidia 創始人兼執行長 Jensen Huang 在一份聲明中表示。

圖靈 GPU 顯示器架構將芯片光線追踪 (ray-tracing) 的技術整合在裡面，運算效能較之前的提升多倍。該顯示架構採用高達 186 億組電晶體，採用 4608 組 CUDA 核心，應對達 16 TFLOPS 的運算效能。此外，Nvidia 也推出 RTX 開發平台，整合了及時光線追蹤技術、模擬、人工智慧等功能，讓專業人士能結合圖靈架構及 RTC 開發平台更好地來完成各種繪圖運算的功能需求，尤其是能大大加速電影製作方面的速度與效率。

Nvidia 的股價在過去一年中上漲了 50% 以上，受益於數據中心晶片的銷售額在今年成長了一倍多，達到 19 億美元。Nvidia 的數據中心晶片致力於發展人工智慧、識別圖像等晶片效能，近年來持續侵蝕掉英特爾 (INTC-US) 的業績成長。

目前 Nvidia 最大的業務是像電競顯卡類型的消費型晶片，在其最近一個財年成長了 35%，達到 55 億美元。這種成長受惠於熱門遊戲，例如 Epic Games 的 Fortnite，以及挖礦需求的提升。

不過，Nvidia 針對電影製作和其他數位內容的專業繪圖晶片的表現並未如同消費型晶片，去年僅成長 11.8%，達到 9.34 億美元。

Moor Insights and Strategy 的分析師 Patrick Moorhead 表示，Nvidia 明年將可能面對來自競爭對手超微半導體公司 (AMD-US) 新推出的繪圖晶片的競爭。Nvidia 目前在數據中心市場和高端遊戲市場現有的優勢，都讓該公司成為市場中最大的競爭對象。