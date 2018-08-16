傳美證交所發正式傳票 調查特斯拉私有化

週三 (15 日) 市場傳出美國證管會 (SEC) 已向電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 發出正式傳票，調查有關執行長馬斯克 (Elon Musk) 在推特公布的下市計畫和資金來源是否切實。

昨 (15 日) 日特斯拉下跌 2.57%，來到每股 338.69 美元，自 8 月 7 日私有化消息傳來激勵，股價飆增至近月最高點每股 379.57 美元，但由於目前特斯拉並未對私有化計畫提出有力的說明，未來發展方向不定，股價已回落 11%。

昨 (16 日) 日特斯拉下跌 2.57%，來到每股 338.69 美元

截稿前，特斯拉和 SEC 拒絕任何評論。

特斯拉未進行私有化動作頻頻，近來與沙烏地阿拉伯的主權財富基金「Sovereign wealth fund」和潛在金主進行討論，然而融資尚未確定。

特斯拉亦邀請高盛集團 (Goldman Sachs Group) 和銀湖資本 (Silver Lake) 擔任顧問，但消息人士表示，截自週二 (14 日) 高盛還在與馬斯克談判聘用條款，投資人對特斯拉的未來發展還存在許多疑問，而銀湖資本此前否認參與特斯拉私有化，但最新消息也傳出，銀湖與特斯拉正開始展開對話。

特斯拉的董事會一直致力於控制私有化推文造成的任何潛在危機，部分董事成員甚至敦請馬斯克停用推特。

消息人士透露，目前部分獨立董事聘請律師事務所 (Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison) 做其代表，協助處理 SEC 調查以及其他交易的信賴義務。

此外還聘請另一家律師事務所 Latham & Watkins 考慮該公司任何私有化策略的可行性。

通常 SEC 批准後才能正式執行傳票，代表這個調查已進展到更正式、更嚴肅的階段。

由於執行長馬斯克 (Elon Musk) 在推特公布當日股票暴漲 11%，特斯拉股票成為許多賣空投資人的熱門題材。