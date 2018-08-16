【大慶證券】盤前分析－全球紛擾不斷  台股陷年線保衛戰



◆盤勢分析

土耳其反擊美國制裁，對美國商品加徵關稅，貿易紛擾再現，拖累美四大指數全數走跌，其中以費半下跌 1.43% 跌幅最重。土耳其反擊美國提高鋼鋁關稅，昨日大幅調高美國汽車、酒… 等進口商品關稅，市場擔憂貿易衝突擴大，恐對全球經濟造成進一步傷害，且還有美國對中國 2000 億美元進口商品課徵關稅問題，整體來看貿易紛爭不斷，陸股昨日重挫 2%，短線上觀察是否跌破前低 2691 點防守線，一旦跌破除了恐回測 2638 點的 2016 年低點外，更可能拖累亞股走勢，須持續留意。

美元指數續強，吸引資金自亞洲地區回流，台幣貶至 30.828 兌 1 美元，拖累台股開低走低，終場下跌 107 點收在 10716 點，成交量 1356 億。從技術面看，指數打出下降三法型態，短線上架構偏弱，所幸跌至連結 4/26 與 7/6 的上升趨勢線約 10680 附近時，指數拉回留下影線，顯示多方仍未棄守，惟考量上頭均線反壓，加上資金動能減弱，短線上免不了在年線附近震盪，後續若跌破連結 4/26 與 7/6 的上升趨勢線，不排除將回測前低 10523 點，須密切留意。

觀察盤面，蘋概股受惠蘋果新機推出在即，拉貨動能升溫，昨日族群內類股輪動，走勢相對抗跌，供應電池的新普、LCP 天線的嘉聯益等逆勢收紅，蘋果占比較高的如可成、鴻準等跌幅也僅在 1% 左右，然而中國鏡頭大廠舜宇光學公布財報不如預期，週二股價大跌 24%，拖累股王大立光湧棄息賣壓，昨日帶量跌破年線，其餘光學類股如先進光、揚明光… 等也受拖累，被動元件同樣續跌，國巨、信昌電… 等跌幅超過 4%，盤面上電子股走勢較弱，反觀傳產股相對抗跌。鋼鐵股的大成鋼、中鴻等走勢平緩，僅在平盤上下小幅震盪，塑化族群中的華夏逆勢上漲 2.5%，其餘台塑四寶也不受盤勢影響，震幅僅在 1% 上下，相對持穩。綜合以上，近期指數回檔，主要係受電子類股下跌所拖累，然而傳產雖相對抗跌，但後續多頭若要反攻，需新的電子主流族群帶隊，昨日除金融股外第二季財報表現已全數公布，財報的好壞已反映在股價，第三季進入旺季、展望佳的族群有機會成為盤面新主流，可留意蘋概股、IC 設計、半導體、PCB 等，另外傳產股的鋼鐵與塑化，分別受惠中國限縮產能，與進入傳統旺季，也是可持續關注的族群。

