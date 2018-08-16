為何中美談判始終喬不攏？一窺這五大歧異有多難克服

中美貿易戰仍處在談判階段，外媒指出，中美之間存有五大歧異，尤其美國希望讓步的條件，將嚴重影響中國政策布局。據傳目前中國政府內部對貿易戰的看法趨近兩極，一派認為中國應該更進逼讓川普出於守勢，另一派則認為應對美國有所讓步。

首先，就是中國長期為人詬病的技術轉讓。美國認為，中國要求外資進入必須與當地企業合資，提出技術轉讓要求，根本是竊取美國知識產權，故而動用 301 條款對中國 2500 億美元商品徵收關稅，打開這場貿易戰序幕。

對此，中國方面否認強迫技術轉讓，強調合資方法有利縮小中國與西方工業的差距。更強調很多美國企業透過設立合資企業，在中國賺了大錢，獲利甚至比在美國本土還要多。

再來，就是中國工業產能過剩問題。先前中國經濟繁榮期間，銀行間資金充裕，助長國有企業大規模擴張。隨著經濟趨緩，中國產品開始向海外傾銷，也讓海外相關產業飽受壓力。美國更依據《1962 年貿易擴張法》第 232 條，對進口鋼、鋁材分別加徵 25% 及 10% 關稅。

雖然中國這幾年積極力推供給側改革，大力削減產能。但美國希望中國能再削減更多產能，讓中方相關企業得大規模裁員，恐對內部秩序掀起動盪，是官方所不樂見的情況。

第三，在國有企業改革方面，目前中國國有企業佔整體資產的 40%，當中更涵蓋全球最大的銀行─中國工商銀行。讓國有企業「大而強」，是習近平擴大中國經濟影響戰略的關鍵，也是控制經濟與管理風險的有力工具。有專家形容：「沒有國有企業，中國就再也不能稱自己是社會主義制度」，這也是為何中方對於美國要求市場改革與私有化等提議毫無興趣的關鍵。

第四，雙方在產業政策談不攏，正是這次貿易衝突爆發的最大原因。先前中方喊出「中國製造 2025」計畫，積極補貼飛機、新能源汽車、生物科技等十大重點產業，要朝超級大國邁進。這次政策也驚動了美國，因而發起這項貿易戰，希望能壓下中國崛起態勢。美方一度要求中方放棄這項計畫，但對中國來說，這是國內產業升級的重要關鍵，不可能聽命照辦。

第五，中國網路與雲端計算管制。進年中國相當強調「網路主權」，藉此管制境外訊息，尤其中國禁止海外企業在中國自行擁有或經營數據中心，表面上是為了保護隱私和知識產權，實則為了管制。這項政策也引來美國企業的抱怨，美方也希望中國能解禁，好讓谷歌、蘋果、亞馬遜等美國網路龍頭，在中國龐大的互聯網市場上能佔有一席之地。

面對美國這幾個月來的步步進逼，學者指出目前中國內部立場分為兩派，一派認為中國方面應該更加強勢，讓美國趨於守勢。另一派則認為應該對美國要求有所讓步。

上個月，中國政府更要求數十家研究機構和大學提交分析報告，分析若貿易情勢惡化，對不同地區和行業將受到何種影響，以及失業率和金融市場將受怎樣影響。

對中國來說，最糟糕的情況不是經濟數字掉下來，而是民眾對經濟的信心大幅減弱。目前中國房市的債務堆積如山，國有銀行的低息貸款也讓許多行業存有過剩產能。外界擔心，就算有外匯管制，若貿易對峙的情況長期下來，恐讓資金快速逃離中國，進而引發更大的金融和經濟問題。