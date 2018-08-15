內外交逼 中國股市連三跌 再創一個半月最大跌幅

中國股市連三跌，今天更創下近一個半月來最大單日跌幅，跌幅逾 2%。分析師表示，除了土耳其危機讓市場信心本就偏弱，加上昨天公佈的 7 月經濟數據不佳，相關類股綠油油一片，創業板指數更再度跌破 1500 點大關。

A 股今日走勢 (圖自新浪財經)

今天中國股市開盤隨即下探，盤面望過去一片慘綠，除了受土耳其危機影響，全球市場風險偏好降低。加上中國昨天公佈的 7 月主要公佈的經濟數據慘不忍睹，不僅消費、工業等低於預期，投資增速更創紀錄新低，顯示中國宏觀經濟前景堪憂。

銀河證券分析師任承德表示，7 月經濟數據確實不好，投資消費都下來了，市場信心不佳。早上港股一跌，A 股也跟著下來，今天大跌更把先前形成的小反彈型勢徹底破壞，讓散戶急著跑了，預計近期大盤可能反覆探底。

今天全數行業通通走跌，尤其以白酒、水泥類股跌勢最為驚人，滬深兩市個股漲少跌多，人氣低迷。截止收盤，上証指數報 2723.26 點，跌 2.07%，深証成指報 8581.18 點，跌 2.32%，創業板指報 1478.51 點，跌 2.63%。

加上今天人民幣受美元大幅走高影響，連帶走跌。離岸人民幣跌破 6.92 大關，最低來到 6.9291，距離 6.93 不遠。在岸人民幣貶勢也不遑多讓，午後更一舉跌破 6.91 大關，創 16 個月新低，也給 A 股帶來一些擔憂。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

不過，今天人民幣跌勢加劇，反而讓貶值概念股逆勢拉升，包括南紡股份直線漲停，華紡股份、華升股份、上海三毛、孚日股份等個股均逆市走高。

深圳新蘭德高級投顧楊悅指出，今天大盤出現反覆摩底走勢，前陣子題材正熱的個股皆出現調整，僅部分超跌個股和混改和重組題材股有所表現，預計大盤還會在 2700 點左右繼續摩底，可關注超跌、基礎建設和科技成長等題材股。