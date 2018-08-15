中國發改委：貿易磨擦打擊經濟但影響可控 維持年度成長目標不變

中國國家發展和改革委員會 (NDRC) 週三 (15 日) 表示，中美經貿摩擦會對經濟有一些負面影響，但整體影響可控，中國仍將確保年度成長 6.5% 目標實現，並控制債務水準不會繼續擴大。

受中美貿易戰與去槓桿化影響，北京官方 14 日公布數據顯示，7 月投資、消費、工業增速均低於預期，其中，投資增速更創下歷史新低，恐影響未來發展。

中國國家發改會新聞發言人叢亮表示，依 1-7 月份的數據來看，整個中美經貿摩擦對中國經濟的影響依然有限，經濟仍保持「穩中向好」的發展。

叢亮說，中國有條件和足夠的能力，應對目前貿易糾紛升級的影響，確保完成年初目標。大陸今年 GDP 增速目標為 6.5% 左右，而今年上半年 GDP 年增 6.8%。

叢亮指出，美國已拍板對中國 500 億美元商品加徵 25% 關稅，如果美國落實額外 2000 億美元的中國輸美商品，再課 25% 的關稅，的確會對中國生產、就業、外貿、物價有影響，但影響可控。

他表示，500 億美元清單佔中國整個出口 2.2%，2000 億美元佔整個出口還不到 10%，當中又有進口因素，因此影響還會減小。

為了穩定商業環境度過貿易戰，北京正在加大基礎設施支出，並向銀行體系注入更多資金，來降低借貸成本。7 月份由國家支持的銀行，提供的新貸款規模較去年同期成長 75%。

不過，部分分析師擔心，如果北京政策優先轉向，可能會帶來債務再次擴張，去槓桿的努力付諸東流。叢亮則強調，中國會實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，中國有信心以漸進有序的方式，達到結構性去槓桿的目標。

在週二中國經濟數據發布後，一些經濟學家正在調降對中國的下半年和全年的成長預期。