當代置業(01107-HK)6個月少賺42%股息2.3仙

當代置業(01107-HK)公布，截至2018年6月30日止中期盈利2.91億元(人民幣.下同)，按年下跌42.47%，每股盈利10.5分，派發中期息2.3港仙。收益48.59億元，按年上升13.15%。

業績報告提到，在國內整體市場金融去槓桿化，控制債務規模全面防範金融風險，避免地方政府債務出現問題的大方向下，國內房地產市場將繼續降槓桿，預計國內以高槓桿方式發展的方式將出現改變。房地產企業的核心將更進一步轉向具備高周轉能力同時兼具服務運營能力，綜合品牌影響力將更重要。

2018年下半年，延續理性的拿地策略，保證拿地結構與拿地金額合理性。在佈局一、二線城市，並拓展核心城市群內具備強勁發展潛力的城市，以安全性為先，確保進入的城市必須有健康的市場供需關係。公司土地儲備在各線城市現時已取得良好的平衡，抗風險能力逐漸加強，任何單一市場調節對公司的影響日益減少。未來，公司將繼續保持土地儲備整體的平衡性，並通過多元化的手段，嚴格的投資標準去獲取優質土地。

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