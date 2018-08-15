騰訊(00700-HK)：智能手機遊戲業務恢覆增長需時數月

路透香港8月15日 - 中國互聯網巨頭騰訊控股(00700-HK)周三公布，今年第二季凈利按年下跌2%，遜市場預期，主要因相關項目產生的其他收益凈額減少。此外，智能手機遊戲收入按季亦錄得19%的下跌，公司表示，未來將致力於推出各種舉措以恢覆該業務增長，但預期需時數月才能奏效。

截至6月底止三個月，騰訊凈利為178.67億元人民幣，去年同期為182.31億元，較首季的232.9億元跌逾23%。第二季每股盈利1.893元，同比跌2%。湯森路透I/B/E/S綜合分析師平均預測公司第二季凈利為196.72億元。

至於按非通用會計準則計算的第二季凈利為197.16億元，同比增兩成。

騰訊在業績公告指，第二季的其他收益凈額同比下降51%至25.06億元，主要反映投資的視同處置收益凈額減少，以及若幹投資的減值撥備增加。

在第二季，騰訊的收入同比增二成，主要受支付相關服務、數字內容訂購與銷售、社交及其他廣告以及智能手機遊戲所推動。期內，智能手機遊戲收入同比增長19%，但環比則跌19%至176億元，主要因熱門戰術競技類遊戲尚未商業化及新遊戲的發布排期的影響。

「展望未來，我們正致力加強手機遊戲收入的增長動力。」公司稱。

相關舉措包括加強現有主要遊戲的參與度、商業化熱門戰術競技類遊戲、推出更多高ARPU類遊戲（例如角色扮演遊戲），以及提升國內自研遊戲的海外發行收入。

「盡管我們預期該等措施將需時數月才能奏效，我們手機遊戲的日活躍賬戶數量的持續增長令我們感到鼓舞，此外，我們相信我們的日活躍賬戶的收入較業內同行目前已有的水平仍有巨大的提升空間。」騰訊稱。

此外，公司表示重新調配資本至高優先級項目，近期積極投資於其認為可促進遊戲平台業務發展的遊戲直播服務，以及可促進支付及雲服務業務發展的智慧零售機遇。同時，公司通過退出一些現有投資來支持上述投資的部分資金需求，例如近期已出售於投資公司餓了麽及摩拜的權益。

騰訊這兩天急跌，旗下騰訊WeGame周三將《怪物獵人世界》下架，因部分遊戲內容未完全符合政策法規要求，相關政府管理部門接到大量舉報，該遊戲相應運營資質文件已被取消。應主管部門要求，執行下架整改，停止遊戲售賣。

該股自上周五（10日）起連日下跌，累積跌幅近一成，市值蒸3,485億港元。

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