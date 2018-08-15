旭輝控股(00884-HK)：未來將加大三四線城市拿地比重

旭輝控股(00884-HK)今年上半年實現合同銷售額660.3億元(人民幣.下同)，按年增40%，合同銷售均價為15300元/平方米，較去年全年均價每平方米16530元有所跌幅。今日記者會上，公司主席兼執行董事林中稱，目前來看今年可超額完成年初制定的1400億元銷售目標；而銷售均價方面，因一線城市需項目下半年才可拿到預售證，屆時銷售均價可達到每平方米17500至18000元。

林中指，二線城市一直為公司主戰場，此前在二三線城市拓展較少，希望未來可加大比重，同時減少一線城市拿地，但要遵循投資及財務紀律，保證量入為出，未來一二線城市拿地比例佔80%，三四線城市佔20%。他又指，公司會在出現土地價格回落的城市加大比重，而對於目前炒得較熱的城市則不會追高賣地，總體來看下半年拿地會少於上半年，具體還視乎項目銷售情況決定拿地速度。

對於目前融資環境，林中表示的確不太樂觀，但相較於4、5月最悲觀時氛圍要好，公司目前融資成本約為5.3%，到年底可能維持在5.5%。他又指，公司具體會通過控制負債、把握好融資窗口以及管理好信用評級等方式來控制。另外，他對地產行業仍持正面態度，認為行業未來會有新變化，市場可能回歸平穩。

公司過去幾年擴張速度很快，對於能否在未來繼續保持高速發展，林中表示未來三四都可保持目前發展速度，待未來規模擴大後可適度降速發展，因更看重質量，希望有持續穩健的發展。

文：鄒舒惠

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