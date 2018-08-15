擔憂情緒蔓延 短線A股繼續尋找支撐

今日，A股市場早盤受外圍市場波動的影響而有所低開。其中，上證指數以2777.25點開盤，跳空低開3.71點。開盤後，略微反抽至2777.7點後就一路震蕩走低。盤面顯示出，白酒股、醫藥股、水泥股是市場殺跌之先鋒。其中，創業板指的跌幅更為慘烈，盤中跌幅一度有3%。上證指數也是下擋無支撐，午市後上證指數一度探至2721.24點。尾盤略有震蕩，併以2723.26點的次低點收盤，下跌57.7點或2.07%，成交量為1187.1億元，量能仍然處於地量水平。

由此可見，短線A股市場的殺跌能量的確不斷釋放，從前期的科技股再到近期的醫藥股、消費股乃至基建股，這些信息說明了市場參與者的持股心態不佳，對未來的走勢幾無信心。短線A股的走勢的確壓力重重。但是，考慮到境外資金的加倉力度以及當前A股所處的低估值、低利率的環境，進一步下跌的空間也不宜誇大。上證指數在前期2691點處有著一定的支撐，創業板指則在1450點一線有著一定的支撐。所以，如果再度急跌，建議市場參與者可以左側交易，適量低吸一些優質產業股的龍頭品種。

來源：中國證券網中/秦洪

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