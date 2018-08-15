銀行股集體回調 政策與低估值共振可期

8月15日，銀行股遭遇集體下挫，板塊内個股全線飄綠。截至收盤，吳江銀行跌近4%，招商銀行跌近3%，平安銀行、江陰銀行、寧波銀行等跌逾2%。

統計顯示，機構重倉銀行市值比例連續3個季度下降，季度降幅板塊墊底：偏股主動型基金重倉銀行板塊佔比自4Q17、1Q18、2Q18連續三個季度下降，截至2Q18重倉持股比例為4.16%，環比下降1.9個百分點之多，降幅顯著。且2Q18機構重倉銀行板塊市值在各板塊中降幅最大。

天風證券認為，機構對板塊持倉比例持續下降併非源於基本面拐點向下的確認，而源於在上半年嚴監管、緊信用環境、中美貿易戰升級之下，市場對國内中長期經濟走勢的悲觀預期。銀行板塊有望顯著受益於政策調整，修正市場對經濟悲觀的預期，而理財細則作為銀行業非常重要的監管文件，其落地消除了不確定性。目前機構重倉銀行板塊佔比僅在歷史中位水平，未來提升空間較大。當前銀行股估值處於低位，8月MSCI納入A股比例提升，銀行估值有望一定程度上修復。個股上，當前國有大行被顯著低估。考慮國有大行業績延續改善，負債端優勢顯著，經濟平穩之下，資產質量情況好於同業，下半年繼續看好四大行。同時，力推基本面優秀、高ROE的招商銀行和寧波銀行，以及具備業績彈性的上海銀行。

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