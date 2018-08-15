發改委：下半年堅持穩中求進的工作總基調 將採取多項舉措

國務院新聞辦於2018年8月15日上午10時舉行吹風會，國家發展改革委秘書長、國民經濟綜合司司長、新聞發言人叢亮介紹當前經濟社會發展有關情況，併答記者問。

叢亮指出，下半年我們將堅持穩中求進的工作總基調，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，保持經濟運行在合理區間。

一是保持經濟平穩健康發展，要堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要更加有力，穩健的貨幣政策要適度中性，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性，加強政策統籌，形成政策合力，避免政策的負面效應疊加，精準施策，做好“六穩”工作。

二是把補短板作為深化供給側結構性改革的重點任務。一方面要加大基礎設施領域的補短板力度。再就是深入實施創新發展戰略，增強創新力、發展新動能、持續推動大眾創業、萬眾創新。還有要打通去產能的一些製度阻梗，降低企業成本，降低增值稅稅率效應在下半年會進一步顯現。

三是要把防範化解金融風險和服務實體經濟更好地結合起來，要堅定做好去槓桿工作，但是要把握好力度和節奏，協調好各項政策出台的時機，要松緊搭配。通過機製創新提高金融服務實體經濟的能力和意願，深化匯率市場化改革。

四是繼續推進改革開放，繼續推出一批管用見效的重大改革舉措，持續深化“放管服”改革，特别是加強產權和知識產權的保護，產權保護和知識產權保護對於增加企業家信心，改善營商環境，增強投資意願和穩定性具有重要作用。還有要落實擴大開放和放寬市場準入等重大舉措，像兩個負面清單，上半年已經公佈，下半年要抓緊落實。推動共建“一帶一路”向縱深發展，精心辦好首屆中國國際進口博覽會。保護好在華外資企業的合法權益。

五是下決心解決好房地產的問題，要堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏製房價上漲，加快建立促進房地產市場平穩健康發展的長效機製。

六是做好民生保障和社會穩定工作。把穩定就業放在更加突出的位置，確保工資、教育、社保等基本的民生支出，強化深度貧困地區的脫貧工作，做實做細社會穩定工作。

叢亮表示，通過實施這些舉措，中國經濟的發展潛力將不斷釋放，後勁將不斷增強，我們有信心保持經濟平穩健康發展。

來源：上證報

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