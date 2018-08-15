【異動股】雄安新區板塊走強 韓建河山(603616-CN)盤中漲停

8月15日早盤，雄安新區板塊異動走強，韓建河山(603616-CN)一度封漲停，截止發稿，韓建河山漲6.99%報13.16元，渤海股份(000605-CN)漲3.83%報9.77元，建科院(300675-CN)、青龍管業(002457-CN)、冀東裝備(000856-CN)等均漲近3%。

消息面上，河北省發改委、省住建廳近日下發《關於分解下達河北省保障性安居工程配套基礎設施建設2018年第二批中央預算内投資計劃的通知》，河北省6市及雄安新區獲批中央預算内投資27.533億元，其中雄安獲批22.8億元。雄安新區棚戶區改造容東片區安居工程(A、F社區)配套綜合管網工程，建設28.35公里綜合管網及配套電氣、排水等工程，以及一座控製中心附屬配套係統。雄安新區棚戶區改造容東片區安居工程(A社區)配套市政道路工程，建設26.64公里市政道路及隨路實施管線。雄安新區棚戶區改造容東片區安居工程(A社區)配套排水管網係統工程，建設43.4公里雨污水管道、一座調蓄池、一座雨水泵站及一座污水加壓泵站等。雄安新區棚戶區改造容東片區安居工程(A社區)配套給水管網係統工程，建設38.6公里給水及再生水管道、一座給水加壓泵站等。這些工程擬於2018年開工，2020年建成。

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