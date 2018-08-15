【異動股】軍工板塊拉升走強 長城軍工(601606-CN)等3股漲停

今日早盤，軍工板塊拉升走強。截至發稿，愛樂達(300696-CN)強勢封板漲停報28.47元，長城軍工(601606-CN)漲停報9.35元，科華恒盛(002335-CN)漲停報18.81元，江龍船艇(300589-CN)漲逾5%，中航機電(002013-CN)、晨曦航空(300581-CN)等個股均拉升漲逾3%。

消息面上，據國防部發佈8月14日消息，美國當地時間8月13日，美方簽署“2019財年國防授權法案”。該法案涉華内容充斥冷戰思維，渲染中美對抗，幹涉中國内政，違反一個中國塬則和中美叁個聯合公報規定，破壞中美兩國兩軍關係發展氛圍，損害中美互信與合作，中國軍隊對此堅決反對，併已向美方提出嚴正交涉。中方敦促美方恪守在台灣問題上向中方作出的承諾，恪守一個中國塬則和中美叁個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，以免損害中美兩國兩軍關係和台海和平穩定。

此外，愛樂達發佈業績預告，公司預計2018年1-6月歸屬上市公司股東的淨利潤3739.52萬至4063.13萬，同比變動4.00%至13.00%，國防軍工行業平均淨利潤增長率為8.39%。

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