中國7月70中大城市房價指數年增5.8% 創去年9月來新高

中國國家統計局今 (15) 日公布，7 月 70 個大中城市新建商品住宅價格指數年增 5.8%，已連續 34 個月上漲，升幅更創下去年 9 月以來最高。

今年 7 月以來，中國各地陸續加碼調控政策，這項數據格外令市場矚目。進一步來看，四個一線城市新建商品住宅銷售價格上漲 0.2% ，漲幅比上月回落 0.4 個百分點，其中上海價格下降，北京、廣州和深圳價格分別上漲 0.2% 、0.6% 和 0.5 % 。

至於 31 個二線城市新建商品住宅銷售價格上漲 1.1% ，漲幅比上月回落 0.1 個百分點。35 個三線城市新建商品住宅銷售價格上漲 1.5% ，漲幅比上月擴大 0.8 個百分點。一線、二線、三線城市二手住宅銷售價格分別上漲 0.2% 、1.0% 和 1.1% 。

與去年同期相比，70 個大中城市中，一線城市新建商品住宅銷售價格上漲 0.2% ，上月為持平；二手住宅銷售價格上漲 0.5% ，漲幅比上月擴大 0.4 個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲 7.3% 和 5.5% ，漲幅比上月分別擴大 1.0 和 0.9 個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲 6.7% 和 5.1% ，漲幅比上月分別擴大 0.7 和 0.8 個百分點。

消息公布後，中國地產類股今 (15) 日漲跌互見，以綠景控股、天津松江等漲幅居前，逾 3%。反觀中弘股份今日跌深，跌幅超過 8%，股價跌破人民幣 1 元

，主要是該公司被證監會盯上，去年第一季、半年度與第三季報告涉嫌區假記載，遭立案調查。