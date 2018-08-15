龍光地產(03380-HK)中期溢利34.32億元 連特别息共派28仙

龍光地產(03380-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團實現收益約151.54億元人民幣(下同)，同比增長22.4%；母公司擁有人應佔溢利34.32億元，同比增長0.97%；每股基本盈利60.99分，宣派現金中期股息每股20港仙及現金特别股息每股8港仙。

收益增加主要是由於物業銷售收益較2017年同期增長8.3%至130.74億元，及本期有土地一級開發收入10.67億元，而上年同期無此收入。

期内，集團實現合同銷售額同比上升約83.7%至354.71億元。毛利較2017年同期增長約14.8%至56.11億元，毛利率為37.0%。

截至2018年6月30日止6個月，集團透過公開市場「招拍掛」的方式新獲取項目24個，總建築面積為644.61萬平方米。此外，集團的土地儲備的總建築面積約為3546.22萬平方米，平均土地儲備成本為每平方米3943元，若以貨值計算，粵港澳大灣區佔比超過72%。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)