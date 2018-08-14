【大行報告】廣發宏觀：貨幣政策目前處於修復初段

央行數據顯示，7月人民幣持續擴張，社融口徑人民幣貸款1.29萬億，同比多增4000億左右，同比增速41%;金融機構貸款口徑的7月人民幣貸款新增1.45萬億，同比多增6000多億，同比增速75.7%。7月企業債券發行融資2237億元，環比多增900多億;7月新增中長期人民幣貸款9451億，一反季節性分佈規律，月環比擴張800多億，且800億的環比擴量幾乎全由企業中長期貸款環比新增所貢獻。

廣發宏觀研報指，表内信貸和債券擴張的大邏輯繼續，中長期貸款的反季節性提升部分展現出政策效果，7月企業中長期貸款反季節性規律地放量擴張，顯示政策對衝下實體企業融資環境已出現初步改善，債券融資修復速度依然偏慢，尤其低評級城投淨融資仍為負。

廣發認為，6月社融存量增速9.8%，7月老口徑社融存量增速9.7%，社融降速收斂;表外非標收縮同樣出現收斂，今年3月以來委託貸款規模縮量節奏維持在1400億-1850億區間，7月委託貸款縮量950億元，較前期縮量幅度顯著收斂;信託貸款和銀行票據縮量也較前月收斂，分别環比少縮431億和906億。

此外，ABS或是非標一個重要的轉型方向，隨著ABS規模擴張，忽略ABS統計的社融數據將會偏離實際的實體融資需求。此次口徑調整將其他存款類金融公司ABS納入社融口徑，或指向表外影子銀行整治過程中兩個重要方向，一是銀行不良資產處置，二是非標轉型，也意味著未來銀行信貸ABS將迎來快速發展。

廣發宏觀還指，央行二季度貨政報告提出要“發揮好幾家擡的政策合力”，貨幣政策和財政政策方向已定，目前處於修復初段。

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