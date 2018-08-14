淨利潤下滑約60%的文輝發展集團能否IPO成功呢？

在八月八日，香港建築材料供應商文輝發展集團遞交港交所上市申請。

從文輝發展集團披露的招股說明書看公司主要業務分為兩類，一類是供應公司所製造的混凝土產品;另一類是買賣各類建築材料，包括水泥產品、砂產品及其他建築材料。公司運作涉及三大階段，包括：要求提供方案或報價、客戶接納、提交技術及材料質量文件；訂單安排及採購；生產、質量控製及交付。

（圖片來源：文輝發展集團招股說明書）

上面我們簡單描述公司的主要業務模式，下面我們看看公司所處的行業面臨哪些風險。

業務集中風險

財華社仔細閱讀文輝發展集團披露的招股說明書後發現，公司自身業務和下遊客戶都比較集中，尤其是公司下遊客戶比較集中，公司業績對於其依賴性較強。

具體看，公司2016財年、2017財年和2018財年，混泥土攪拌廠A產生的收益分别約為0.985億港元、3.02億港元和2.60億港元；分别佔近三年總收益的28%、45%、49%。今年來公司又進一步出售了混泥土攪拌廠B，預計未來公司的混泥土業務進一步加劇集中。在未來，如果公司的混泥土攪拌廠A被投訴或者收到調查，嚴重程度達到公眾威脅，而屋宇署對混凝土攪拌廠採取以清拆令方式執法行動，公司的業務將由於運營中斷而受到重大不利影響。

另外對於公司的收益有很大影響的是下遊客戶比較集中，據招股書披露公司的收益主要來自以往業績期間的數名大客戶。在2016財年度、2017財年度、以及2018財年度，公司的收益來自前五大客戶的佔比分别達到公司期間總收益的76%、74%、和49%，公司的業績嚴重依靠前幾大客戶。因此，公司與主要的大客戶維持良好穩定的業務關係非常重要。如果公司的客戶信譽變壞，大客戶因為多種原因未能按時全額的償還公司的應收款和票據，則公司的資產可能會發生大幅減值。除非公司訂單出現下跌或撤銷，或者公司與任何主要客戶終止業務關係，公司的業務、財務狀況則會受到重大不利影響。

從公司所處的行業及在行業中的地位來看，自身規模較小，抗風險能力較弱；業務集中於大客戶，對於下遊客戶不具有定價權。分析過了公司的業務及風險，我們看看反映到財報上，公司的具體業績怎麽樣？

2017至2018財年度淨利同比下滑超過60%

文輝發展集團2016財年度、2017財年度和2018財年度分别實現總收益為3.49億港元、6.67億港元和5.27億港元；淨利潤分别為0.308億港元、0.625億港元、0.25億港元。從這兩組數據中我們可以看到公司淨利潤和營收變化極大，淨利潤率也比較低，2018財年度公司的淨利潤率隻有不到5%，可見公司盈利能力有多差。

（圖片來源：文輝發展集團招股說明書）

簡單看文輝發展集團營收淨利規模都比較小，且波動較大不具有持續性。具體看，公司2018財年度公司混泥土業務實現收入3.3億港元，2017財年度公司混泥土業務實現收入4.5億港元，同比下滑約27%。2018財年度營收下滑主要原因是佔比較大混泥土業務收入下滑較大造成的。

（圖片來源：文輝發展集團招股說明書）

雖然公司營收下滑在可控範圍之内，但2018年度的淨利潤卻是不及上一年度的一半。按理來說公司在毛利和期間費用不變的前提下，淨利潤應該和營收下滑比例差不多，但是明顯公司淨利潤下滑比例嚴重高於營收下滑比例。問題出在哪里呢?

2017年公司毛利率約為32%，到2018年公司毛利率下降到約26%，毛利率下降約6%，可不要小看這區區6%，因為公司淨利潤率較低的原因，毛利率的波動則會嚴重影響公司的淨利潤，這也是為什麽公司2018年淨利潤下滑幅度遠遠超過營收下滑幅度。

綜上所述，公司業務規模小，在行業内沒有定價權，反映到公司財務上就是毛利率波動幅度大，嚴重影響淨利潤。近三年公司的營收雖有增長但淨利潤止步不前，也是側面反映出公司在行業内無競爭優勢。如果公司要想成為行業“領頭羊”，未來還需要很長的路要走。

■ 作者｜鄭鵬超

■ 編輯｜徐冰瑩，賀秋霞

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