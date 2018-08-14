光大國際(00257-HK)：供股集資為迎未來3至5年重大發展機遇

光大國際（00257-HK）今日午間發通告稱，將以每供股股份6港元的認購價（較前日收市價折讓約3成）發行1660263592股供股股份，每27股現有股份獲配發10股供股股份，預計籌集資金淨額約99.12億港元。公告稱此次供股所得款項，60%（約59.47億港元）將用於落實其現有及日後的垃圾發電項目；25%（約24.78億港元）用於發展其他環保業務，包括但不限於技術研發、裝備製造、垃圾分類與管理以及大氣治理與檢測服務；另有15%（14.87億港元）作為營運資金及償還銀行貸款。

公司執行董事兼行政總裁王天義稱，在市況動盪的時候選擇進行一個重大的供股計劃主要因為希望抓住未來三到五年超常規發展的重大曆史機遇，希望公司股東都可參與和分享公司未來的發展，且此次供股計劃得到了集團層面支持，是集團的一個重要發展戰略。目前公司資產負債比率維持在61%，持有現金約90.84億港元，可動用貸款額度約156.06億港元。在負債水平和融資成本均不高的情況下公司選擇了供股形式募集資金，對此公司執行董事兼財務總監黃錦驄稱，這一選擇是經過綜合比較考量不同融資工具而做出，降低公司負債水平，維持健康財務狀況，為以後的更大債務融資提供可能性，也拓寬多元化的融資途徑。他又指供股完成後，公司負債比率可降至約54.7%，未來公司將保持穩健的財務管理，將負債比率控制在70%以內。

此次公司以「27供10股」的方式供股，以每手買賣單位1000股算，將產生很多碎股，對小股東來說若不在市面上大量購入股數湊齊整手，便只能面臨股份被攤薄的情況。被問及這一供股基準的考量，黃錦驄稱，此供股基準經過跟券商反復溝通，考慮了融資規模、供股價以及供股比例等多方面因素而最終確定，小股東手上的碎股亦可通過券商賣掉或補足一手完整買賣單位。

公司今日午間發佈供股通告，午後開盤股價急瀉2成，最終全日收報6.9港元，全日跌幅超21%。黃錦驄則表示，公司此次供股決定基於長遠發展策略考量，短期股價走勢並非關注重點，相信待投資者充分了解公司發展策略後，市場會逐步消化。

公司此次供股所募集資金有60%都將用於落實垃圾發電項目，王天義稱按照國家「十三五計劃」，到2020年垃圾無害化處理規模要達到每天110萬噸，其中垃圾焚燒發電佔50萬噸，目前投入實施達30萬噸，意味著未來還有20萬噸規模的增長空間。光大國際今年上半年取得了新增市場30%的市場份額，僅從增量角度來說，未來三年60億元的資金投入規模肯定不夠，若考慮到存量及併購機會則資金需求會更大，未來在垃圾焚燒項目的投入將遠超過60億元。他又指，目前公司61%的負債比率不算太高，但目前通過股權的融資把負債率降低，未來關鍵時期可滿足加大債權融資的需要，其疊加效應為未來三至五年及更長久的發展提供足夠的資金支持。

王天義又指，對於公司未來想要成為一流環保行業公司的願景來說，目前公司海外項目的佔比還太低，將未來海外業務佔比提升至雙位數作為目標。而光大國際提升海外業務佔比主要通過三種商務模式，包括綠地投資、併購以及裝備和技術海外輸出。而從地區角度看，發達國家及發展中國家均存在海外投資空間，包括澳大利亞、新加坡以及愛爾蘭等國家均有垃圾焚燒發電的投資需求，雖然進入發達國家壓力大，但仍會尋找綠地投資機會，同時亦會尋找發達國家的環保技術公司的併購機會，以快速提升公司的技術實力；而發展中國家更多考慮綠地投資和設備出口。

文：鄒舒惠

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