廣電總局整治視聽網站 對「快手」及「抖音」等警告罰款

繼上半年國家廣播電視總局聯合北京市新聞出版廣電局對多家視聽網站突出問題開展系列整治工作後，為進一步鞏固治理工作成效，嚴肅問責效果，壓實主體責任，遏制問題反彈，北京市文化市場行政執法總隊按照國家廣播電視總局要求，根據《互聯網視聽節目服務管理規定》，近日又分別對「快手」開辦單位北京快手網絡科技有限公司，「今日頭條」、「西瓜視頻」開辦單位北京字節跳動科技有限公司和「抖音」、「火山小視頻」開辦單位北京微播視界科技有限公司存在的問題作出警告和罰款的行政處罰。

網絡空間是億萬民眾生產生活的新空間，持續深入推進網絡視聽空間清朗，關系人民群眾的切身利益，需久久為功，毫不鬆勁。今年以來，國家廣播電視總局認真貫徹意識形態工作責任制，重拳整治了一批違規網站傳播有害節目的行為，帶動互聯網視聽節目生產制作傳播企業大範圍深度清理了有害節目、應用和帳號，嚴肅追究了相關網站責任人的責任。相關視聽網站進一步增強了責任意識，強化了內容管理制度，大幅增加了內容管理力量和正能量內容建設，履行主體責任的能力進一步加強。

針對「今日頭條」「快手」等前期問題突出、社會影響較大的網站，國家廣電總局聯合屬地主管部門持續加強監看和督導，要求兩家機構在已開展深入整改工作的基礎上，不斷升級有效管用的管理辦法，無死角清除存量問題節目，堅決遏制突出問題節目死灰覆燃，嚴密管控新增變種問題節目。對「今日頭條」新近上線的娛樂視頻應用，主管部門責成該機構限期提供可信度說明，包括防止出現惡搞節目、非法剪拼改編視頻、已關停的“內涵段子”低俗內容倒灌等具體措施辦法，為進一步準確評估、依法處置和綜合治理提供主客觀依據。

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