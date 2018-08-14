舜宇光學(02382-HK)市值蒸發逾300億 個別教育股反彈

恒生指數曾挫413點最低見27522點，是自2017年9月以來最低，恒指收市報27,752.93點，跌183.64點，跌0.66%；恒生中國企業指數報10,744.31點，跌22.20點，跌0.21%。成交1024億元。

騰訊(00700-HK)將於本周三公布中期業績，績前股價顯著下跌，騰訊(00700-HK)今早以355元開出，跌破260關，其後越跌越多，跌破250關，低見341.8元，收報348.6元，跌12.4元，跌3.435%。成交4020萬股，涉資139.75億元。證券界指，騰訊下試340元關，是龍是蛇且看中期業績，而大行預測上半年非通用會計準則盈利按年增長14%至26%，中位數約22%，市場靜待第二季的手遊業務表現。

今日成交第二大的舜宇光學科技(02382-HK)在公布一份遜於市場預期的中期業績之後，看好與看淡大行均有，但最矚目要升是摩根士丹利，大摩將目標價由190元大降至120元，評級由「增持」下調至「持平」，大摩威力力壓最少5間叫投資者購入的大行，股價在龐大沽壓下，開市以100大元開出，但迅速跌破，低見86.6元，收報91.9元，跌29.2元，跌24.112%，為全日最大跌幅港股，成交6720萬股，涉資63.05億元，不過，市值蒸發了320億元。同板塊的股份亦大跌，瑞聲科技(02018-HK)與高偉電子(01415-HK)跌逾7%，丘鈦科技(01478-HK)跌逾4%。

雷軍掌控的金山軟件(03888-HK)收13.18元，跌3.06元，跌18.842%。如此大的跌幅是因為一份「盈警」的預告，金山軟件公布，該集團之營運溢利於2018年上半年面臨壓力，預計網絡遊戲業務能夠在下半年回轉。該公司進一步預期其表現將於首次推出其新手遊《雲裳羽衣》及《劍網3》後於2018年下半年得到改善。

中華人民共和國司法部於2018年8月10日公佈的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》，消息令多隻在香港上市的內地教育股昨日被投資者不問價沽出，多間公司就草案先後發公告，強調民促法條例修訂草案仍在起草階段，尚未頒布，對現階段營運未造成影響。幾近一致的澄清內容，幾乎所有昨日被力沽的股份都反彈，不過，個別股份很快就轉升為跌，證券界指此類股份於短期內不宜沾手。一眾股份，睿見教育(06068-HK)升16%、新高教集團(02001-HK)升11%、1.79%、宇華教育(06169-HK)升9%，楓葉教育(01317-HK)升4.4%，但也有股份彈不起，新華教育集團(02779-HK)跌1.79%。

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