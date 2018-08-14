中國電動汽車公司蔚來汽車計劃在美上市融資18億美元

路透香港/上海8月14日 - 中國電動汽車初創企業蔚來汽車周一申請在美國首次公開發行18億美元的美國存托股份。這將是中國汽車企業在美國最大掛牌上市案。

根據該公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，該公司申請至多18億美元的融資。蔚來汽車獲得中國科技巨頭騰訊控股(0700.HK)的投資。

該公司計劃以NIO作為股票代碼，在紐約證交所上市。

目前該公司和中國其他電動汽車公司正在尋求新的資本，以開發新產品，並作為在自動駕駛和電池技術等領域的投資基金。蔚來汽車由李斌於2014年創立。

蔚來汽車18億美元的上市規模將超過拼多多(PDD.O) 16.3億美元的上市，將成為今年中資公司在美國的第二大上市。今年3月，中國視頻流服務提供商愛奇藝(IQ.O)在納斯達克的IPO中融資24.2億美元。

蔚來汽車今年6月開始交付ES8純電動七座SUV，該公司將這款汽車視為是特斯拉Model X的競爭對手。該公司計劃在年底前推出第二款、價格也更低的ES6電動SUV。

該公司稱，截止7月底，已經交付481輛ES8，未交付的訂單超過17,000輛，其中4,989輛的訂單是以不可退款的定金方式下的。

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