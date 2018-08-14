【盈警】莊園牧場(01533-HK)料中期凈利潤降

莊園牧場(01533-HK)公布，2018年1月1日至2018年6月30日修正後的預計歸屬於上市公司股東的凈利潤2,374.15萬元至2,774.15萬元，2017年度同期盈利3,774.15萬元，比上年同期同向下降26.50%至37.09%，原因主要是未能預計到公司2018年上半年政府補助較上年同期的變化。

按照財政部、國家民族事務委員會、中國人民銀行關於印發《民族貿易和民族特需商品生產貸款貼息管理暫行辦法》的通知（財金【2012】139號），符合條件的民族特需商品生產貸款可以享受優惠利率政策。本公司是被財政部、國家民族事務委員會、中國人民銀行「十二五」期間確定的全國少數民族特需商品定點生產企業，按照《民族貿易和民族特需商品生產貸款貼息管理暫行辦法》的規定，經公司註冊地所在的地方民族工作部門蘭州市民族宗教事務委員會審核，公司符合條件的貸款可以享受2.88%的貼息優惠，該等貼息由當地政府直接補貼給公司，2017年上半年公司收到該政策性優惠貸款貼息8,602,400.00元。2018年上半年，公司尚未收到上述政策貼息。

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