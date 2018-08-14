南京11部門聯合整治房地產市場秩序

據南京市住房保障和房產局官網消息，根據市委、市政府規範房地產市場秩序，保持南京房地產市場健康穩定發展的要求，南京市住房保障和房產局聯合市委宣傳部、物價局、國土資源局等11個部門聯合下發了《關於開展房地產市場整治專項行動的通知》，決定於2018年8月至12月底在全市開展房地產市場整治專項行動。

《通知》提出，要結合當前南京市房地產市場實際，針對存在的突出問題，通過多部門聯合執法，重點打擊售後包租、虛假廣告、發佈不實信息、簽訂陰陽合同、變相捆綁銷售等行為，進一步整頓和規範房地產市場秩序，健全房地產市場監管機製，切實維護人民群眾合法權益。

《通知》稱，本次房地產市場整治專項行動設立叁個組，分别為房產檢查組，負責房地產市場秩序檢查，由房產部門牽頭;房價檢查組，負責房地產市場房價秩序及裝飾裝修檢查，由物價部門牽頭;土地檢查組，負責已出讓土地開工、竣工情況檢查，由國土部門牽頭。

《通知》明確，此次行動重點整治四類市場違法違規行為，即房地產市場不規範經營行為，房地產開發企業違法違規行為，房地產經紀機構違法違規行為，以及虛假房地產廣告。

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