【大行報告】恒豐銀行：「開正門，堵偏門」的政策導向將會延續

路透北京8月13日 - 中國央行周一公布，7月新增人民幣貸款1.45萬億元，高於此前路透1.2萬億元的調查中值；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.5%，高於路透調查中值8.2%。

央行數據並顯示，7月末人民幣貸款余額130.61萬億元，同比增長13.2%，高於路透調查中值12.8%。

央行數據並顯示，7月社會融資規模增量為1.04萬億元人民幣，比上年同期少1,242億元；7月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.29萬億元，同比多增3,709億元。

央行並稱，2018年7月起,央行完善社會融資規模統計方法，將存款類金融機構資產支持證券和貸款核銷納入社會融資規模統計，在其他融資項下反映。

恒豐銀行研究院宏觀團隊 蔡浩：

7月M2數據有所回升，主要系人民幣貸款超預期增長所致。值得一提的是，不同於上月數據多增部分主要由短期貸款和票據貢獻，7月貸款數據中代表企業生產活力的非金融企業中長期貸款較前值多增875億，為今年以來第三高。

7月社融統計口徑有所變化，若按照舊的統計口徑計，也在萬億之上，有些低於市場預期，較去年同期少增1,000多億元，主要原因仍然是影子銀行萎縮速度較快。值得註意的是，企業債券凈融資有了快速回升，再結合新增貸款超預期的情形來看，央行「寬信用」的貨幣政策導向正在發揮作用。

綜合看，當前「寬信用」導向已經取得了一定成效，社融存量的增速也出現了明顯的回升，但社融增量依然略顯不足。央行修改了社融的統計方式，或表明嚴監管下「開正門，堵偏門」的政策導向將會延續。不過，鑒於7月下旬國常會提到要保持適度的社會融資規模，預計若正門的信用擴張不能更快，對偏門的影子銀行的收縮力度或會有所緩和，但其中的尺度把握是難題，應警惕一放就亂的現象發生。

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