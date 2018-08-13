全國首張區塊鏈電子發票誕生 全面普及將提速

據媒體報道，深圳國民旋轉餐廳開出了全國首張區塊鏈電子發票，宣告深圳成為全國區塊鏈電子發票首個試點城市。此次推出的區塊鏈電子發票由深圳市稅務局主導、騰訊提供底層技術和能力，得到國家稅務總局的批準與認可，深圳國貿旋轉餐廳、深圳寶體停車場、坪山汽修場、Image騰訊印象咖啡店等為首批接入係統的商戶。

分析認為，電子發票流通全過程為B2C2B，需要開票平台、開票服務方、報銷服務商配合對接，電子發票在巨頭推動下將加速流通與普及。台灣地區電子發票自2012年開始全面推廣，2016年開票數量已經達到45億張，内地自2016年開始將電子發票作為重點工程進行推廣，在微信以及支付寶提供全面開放的支撐平台後，電子發票的全面普及將加速。

相關公司中，航天信息(600271-CN)與京東邦能合資成立稅務大數據公司，提供電子發票、電子稅務與電子工商等運營服務，以及提供相關大數據產品與服務。金財互聯(002530-CN)全資子公司方欣科技主要客戶為稅務機關和其他政府部門，其研發的全國首個電子發票區塊鏈平台“稅鏈”已正式上線。

來源：財聯社

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