工信部印發推動企業上雲實施指南 到2020年新增上雲企業100萬家

據工信部網站消息,工信部印發《推動企業上雲實施指南(2018-2020年)》通知。通知鼓勵各地加快推動開展雲上創新創業。支持各類企業和創業者以雲計算平台為基礎，利用大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈等新技術，積極培育平台經濟、分享經濟等新業態、新模式。文件指出，到2020年，力爭實現企業上雲環境進一步優化，行業企業上雲意識和積極性明顯提高，上雲比例和應用深度顯著提升，雲計算在企業生產、經營、管理中的應用廣泛普及，全國新增上雲企業100萬家，形成典型標桿應用案例100個以上，形成一批有影響力、帶動力的雲平台和企業上雲體驗中心。

相關上市公司中，用友網絡(600588-CN)用友雲包含PaaS、SaaS等多類雲服務業務，提供面向數字化商業的社會級企業服務，為企業業務創新、管理變革、金融嵌入提供生態化服務平台。東土科技(300353-CN)緻力於工業互聯網平台技術的研究，用工業互聯網技術創新各行業解決方案，應用於智慧工業、智慧軍事、智慧能源、智慧城市等領域。

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