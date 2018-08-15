【華冠投顧】被動元件仍偏弱、台股再收新低點

鍾騏遠 分析師
#熱門股分析
2327 國 巨：近期法人大戶賣超
不過融資卻大幅增加，因下跌帶量
形成後續上漲的壓力。
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2317 鴻 海：雖市場持續看衰個股
但前波低點未破之前，仍有反彈的可能
不過近期盤勢震盪，留意下檔風險。
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2337 旺 宏：股價今天持續創新低
若還原權值的話，已錯過年線扣抵值
後續留意年線斜率的變化。
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2368 金像電：繼昨天強攻漲停之後
今天進一步放量大漲，法人近期佈局
若跳空缺口未補，則仍有機會表現。
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6488 環球晶：繼昨天股價創新低之後
今天低點有守住，不過法人站在賣方
若兩周內低點不破，則有望重回年線。
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# 台股盤勢分析：
美股昨天跌深反彈，台股今天開低走低
近幾日美股有跟隨亞股的趨勢
若今晚美股走弱，明天台股會更加辛苦
加權指數今天出現新低點，收盤價位
已經低於周一收盤價，這代表盤勢未來
將會持續震盪。目前長線支撐為 10720
今天收盤已經有效跌破，若周五之前
不能帶量收復，下周情勢將更加嚴峻。
今天盤勢上投機氛圍仍未減少
如果營收不佳的個股，遇上漲都得小心
光學指標股大立光賣壓仍重、影響蘋概
雖有第三季新機銷售題材，但族群仍偏弱
帶動整體電子族群走弱。而被動元件
由於上頭套牢賣壓仍重，後續反彈時
將遇到重重的壓力，短線不建議搶短。
※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。