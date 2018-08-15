【華冠投顧】台股回檔整理期 PCB仍有好戲

「被動元件」跌深 要反彈了嗎?

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、2375 智寶、2478 大毅、6121 新普

＜大盤分析＞

上週昇楷提醒「內憂外患下，本週台股恐將震盪拉回，高出才有錢低進」，周一重挫確定進入「回檔整理期」，昨日反彈時提到「價漲量縮的背離走勢反而會是短線最有利的走法，會這麼走才代表上檔賣壓不重」，可惜今天台指期壓低結算及亞股大跌導致台股賣壓又起，終場大盤 - 107 點再破年線，OTC 指數 - 1.6%。

現階段對積極操作者來講，已有「多空雙向」操作的獲利空間，因為台股多頭結構受到破壞且除權息高峰已過，作空的可行性及操作難度都降低，至於搶短則可著墨在部分「蘋概族群」、「PCB 族群」及「IC 設計族群」。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》皆量縮不破昨低，二線股當中亦有《2375 智寶》、《8043 蜜望實》、《2478 大毅》... 等逆勢走高，此外出現 KD 指標低檔黃金交叉的也不少，然而整個族群的最大問題還是在籌碼散亂，能否啟動跌深反彈還需再觀察，待正式見到籌碼朝良性發展才比較有機會。

＜蘋概及 PCB 族群＞

蘋概股當中，今日《6121 新普》持續單兵突破創波段新高，但蘋果供應鏈中仍以 PCB 族群表現最整齊，包括《4958 臻鼎 - KY》、《3044 健鼎》、《3037 欣興》... 等，大致維持震盪墊高的步調，其漲勢也帶動整個 PCB 族群，不論軟、硬板都有買盤進駐。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。