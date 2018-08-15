認列帆宣與S&T費用 樺漢半年報未如預期 惟公司對H2展望維持樂觀

半年報未如預期，加上貿易戰深化利空效應，鴻海 (2317) 旗下 iPC 大廠樺漢 (6414) 週三 (15 日) 跌停，創一年四個月新低價，並面臨 300 元整數大關保衛戰。樺漢公告半年報，第二季因認列帆宣 (6196) 業績，併入其 1.5 個月費用，加上追認德國 S&T 費用，營益率以 2.46% 創低，未如預期，營業利益 3.61 億元，季減 39.4%，但年增率達 81.4%，單季歸屬母公司業主淨利為 2.55 億元，季增 23.2%，年減 9.9%，EPS 3.31 元。



累計上半年營業利益 9.57 億元，年增 94%，歸屬於母公司淨利 4.61 億元，年減 3.96%，EPS 為 6.03 元，毛利率 24.81%，同比大增 7.4 個百分點，營益率為 3.75%，年減 2.5 個百分點。



樺漢指出，去年 6 月下旬併入 S&T，但按照 IFRS，損益表認列費用可延遲一年，因此第二季費用除了包括認列帆宣 1.5 個月的業績與費用之外，也認列 S&T 費用，使得該公司第二季毛利率 23.18%，雖低於上季的 27%，但大幅優於同期的 16.9%，惟營益率挫低至 2.46%。



不過，展望下半年，樺漢對業績成長維持樂觀態度，毛利率也有機會優於上半年，費用因撙節措施發酵可望降低，帶動營益率反攻。該公司 7 月合併營收為 60.18 億元，較上月減少 10.9%，同比增加 78.9%，累計前 7 月合併營收達 308.3 億元，較去年同期成長達 174%。



至於中美貿易戰的衝擊，樺漢認為，至今並未真正有所衝擊，而中國製造 2025 遭到打壓，積極佈局相關商機的樺漢坦言影響難免，但該集團產品多元化，將致力使影響降至最低。