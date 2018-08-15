晶技7月營收、獲利同攀今年新高 前7月每股稅前賺1.1元

蘋果供應鏈石英元件廠台灣晶技 (3042-TW) 進入行動通訊、網通電子需求旺季，7 月營收達 6.92 億元，創今年單月新高，自結單月稅前盈餘 9238 萬元，也同步創下今年新高，前 7 月稅前盈餘 3.4 億元，年減 47.3%，每股稅前盈餘為 1.1 元。

晶技 7 月稅前盈餘 9238 萬元，月增 58.2%，年增 29.6%，累計 1-7 月營收 44.23 億元，年減 11.09%，稅前盈餘 3.4 億元，年減 47.3%，每股稅前盈餘為 1.1 元。

依晶技目前手中訂單估算，第 3 季營收可望快速加溫，8、9 月營收上升幅度將最為明顯，8 月營收可望上攀 7 億元大關，第 3 季營收估達 21.5 億元，季增逾 15%，隨著新機種、新規格產品出貨，營業規模放大，毛利率可望再較第 2 季的 22.28% 提升 1-2 個百分點。

晶技規劃 2018 年資本支出金額為 8.6 億元，約與去年持平，晶技主管指出，這些擴充及調整目前已陸續到位，可迎接第 3 季起的旺季需求。

晶技 2018 年資本支出分別在台灣平鎮廠投資 2.5 億元，著重在前製程微機電 (MEMS) 產品及石英振盪器；投資在寧波廠 2.3 億元，著重於 SMD 石英晶體 TSX(溫度感應型石英震盪器) 及汽車用石英晶體、較大資本支出金額則在重慶新廠達 3.8 億元，主要用於擴充 SMD 石英晶體產品。晶技看好，今年在 5G 通訊、手機及汽車應用的成長，新產能均已到位。