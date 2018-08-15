樺漢Q2獲利低預期 股價重挫跌停

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 第 2 季與上半年營收、毛利率成長，不過營益率 卻反向下滑，市場擔憂後續獲利空間，利空打擊今 (15) 股價重挫跌停，創 14 個月以來新低，三大法人也連 4 日調節持股。

樺漢第 2 季營收 146.74 億元，季增 35.57%、年增 246.73 %，毛利率為 23.18%，季減 3.83 個百分點，年增 3.74 個百分點，營益率 2.46%，季減 3.04 個百分點，年減 2.25 個百分點，稅後純益 2.55 億元，季增 23.05%、年減 13.78%，每股純益 3.31 元。

累計樺漢上半年營收為 254.99 億元，年增 223.34%，毛利率 24.81%，年增 7.39 個百分點，營益率 3.75%，年減 2.51 個百分點，上半年稅後純益 4.61 億元，年減 4%，每股純益 6.03 元。

樺漢雖然受益於併購 S&T 及 Kontron 效應，上半年毛利率走升至 24.81%，不過受到研發費用增加影響，上半年營益率跌破 4%，稅後純益也年減 4%，每股純益 6.03 元則低於去年同期表現。

樺漢今日早盤股價即重挫跌停，股價 304.5 元，也跌出高價股排名 20 名以外。