樺漢低檔除息 四個交易日完成填息 下半年業績將爆發

儘管美中貿易戰引發自動化需求疑慮，IPC 大廠樺漢 (6414) 近日除息後仍穩步走揚，週五 (3 日) 收盤價來到 383 元價位，上漲 2.13% 或 8 元，正式完成填息。樺漢在本週二 (7/31) 以 383 元除息 8.88 元，除息參考價為 374 元，僅四個交易日完成填息，表現不弱。該公司配合集團智慧製造佈局，公開收購帆宣(6196)，6 月提前併入業績，推升單月合併營收攻上 67.5 億元，刷新歷史紀錄，法人認為上季財報可望繳出佳績。



而中美貿易大戰開打，衝擊中國製造 2025 進程，鴻海旗下 FII 股價也直線下滑，週五來到 15.81 元人民幣，表現疲弱。影響所及，外資 7 月對樺漢大舉賣超，令該股一舉跌破 400 元大關，最低來到 349 元價位。



不過，看好樺漢長期展望，配合下半年業績爆發，法人買盤有重回的態勢，而低檔除息的股價，也在短短四個交易日內完成填息。