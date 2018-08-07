宏碁小金雞 宏星上半年每股虧2.45元 建碁Q2順利轉盈

宏碁 (2353-TW) 旗下子公司宏星技術 (6681-TW) 上半年稅後虧損 1.18 億元，每股純益 -2.45 元，而宏碁與緯創 (3231-TW) 轉投資建碁 (3046-TW) 受惠宏碁供應鏈整合資源綜效，加上聚焦三大高毛利產品，第 2 季稅後純益雖然僅 138.3 萬元、每股純益 0 元，仍為長期虧損的建碁帶來轉虧為盈好消息。

宏碁旗下 VR 小金雞宏星技術今 (7) 日公布上半年財報，營收為 463.8 萬元，年減 76.15%，毛利率為 -136.46%，營益率 -1545.88%。

宏星目前處於新舊產品過度期，新一代 VR 頭戴裝置預計 8 月中將於溫哥華發表。宏星認為，過去拓展娛樂產業有成，未來將專注發展高階商用市場，日前與日本 BeRise 系統整合商合作也傳出好消息，因無大量資金需求，向金管會申請撤銷申請 5.4 億元的現金增資案，已通過生效。

宏碁與緯創轉投資公司建碁，今日同步公布上半年財報，第 2 季營收為 3.61 億元，季增 13.82%、年增率持平，毛利率 35.99％、年增 5.04 個百分點，營益率 -0.83%，稅後純益順利轉虧為盈。

建碁上半年營收為 6.79 億元，年減 2.95%，毛利率 34.81%、年增 4.35 個百分點，營益率為 15.21％，順利轉正，不過稅後虧損 0.35 億元，每股純益 -0.5 元。

建碁指出，與宏碁集團供應鏈資源整合在第 2 季已發揮綜效，透過數位電子看板、發展商業 Chrome 平台與進入機器視覺 (Machine Vision) 三大高毛利業務，大幅提升建碁毛利率。