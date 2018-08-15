大摩料騰訊Q2營收將下滑 巴菲特持倉蘋果逾460億美元

· 大摩前瞻騰訊第二季財報：遊戲業務承壓

騰訊今日將發布第二季財報。由於《絕地求生》遊戲延遲變現，世界盃影響廣告收入以及第三方支付服務監管變化，摩根士丹利分析師預計騰訊第第二季營收將下滑 4%，至 740 億元人民幣 (環比增長 1%，年增率增長 31%)，主要原因有三：1)《絕地求生》遊戲國服上線正在等待監管部門批准，變現推遲; 2) 世界盃對影音業務的負面影響; 3) 「其他」 業務目前體量較大，出現大幅增長較難和央行新規要求增加上交的客戶備付金比例，新規則將降低騰訊作為支付服務提供商的利息收入。目標股價由 508 港幣下調至 498 港幣。

· 財報日 = 受難日? 虎牙、歡聚時代等中概股重挫

華爾街見聞消息，截至周二收盤，中概股虎牙收跌 16.06%，歡聚時代收跌 13.72%，迅雷大跌 15.35%，唯品會下跌 16.2%。此前公布的財報顯示，虎牙第二季虧損大幅擴大，歡聚時代盈利超預期但下季度指引疲軟，唯品會收入不及預期。

熱點新聞

· 特斯拉兩大股東第二季均減持超 20% 股份

新浪科技消息，周二提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，T.Rowe Price Group 曾經是僅次於馬斯克的特斯拉第二大股東，在截至 6 月 30 日的 3 個月內將其持有的特斯拉股票減少近四分之一，目前持股約 1190 萬股。就在幾天之前，另外一個位列特斯拉十大股東的富達投資也在早先的文件中透露，他們當季減持約 21% 的特斯拉股票。

· 銀湖資本否認合作推進特斯拉私有化

華爾街見聞消息，馬斯克稱，正與銀湖資本、高盛等金融和法律顧問合作拿出特斯拉私有化提議。媒體稱，銀湖資本回應未參與私有化交易，高盛尚未成為馬斯克正式顧問。

· 巴菲特今年連續兩季增持蘋果

華爾街見聞注意到，伯克希爾上半年增持蘋果逾 8600 萬股，持倉逾 460 億美元。自第一季起，伯克希爾成為蘋果第二大股東，蘋果取代富國銀行成為其最大持倉。

· 蘋果或在開發處理健康數據晶片

華爾街見聞注意到，蘋果公布的一些招聘資訊暗示，公司的一個團隊正在開發一種定製的處理器，以便更好地把握傳感器收集的用戶健康數據。8 月 2 日發布資訊顯示，上述團隊招募傳感硬體電氣工程師，該崗位「幫助為未來蘋果產品開發新的傳感器和傳感系統」。

· 特斯拉 Model 3 保險槓扛不住 30 分鐘暴雨

華爾街消息稱，有特斯拉用戶在推特上爆料，其新買的 Model 3 的保險槓在暴雨中脫落，引來其他有類似經歷的用戶跟帖，讓人猜測特斯拉是否為了增產而犧牲了質量。其他推特用戶猜測，這個問題似乎和 Model 3 下面的一些布狀屏蔽有關，如果這個屏蔽層被撕裂或者鬆動，就可能使水壓入保險槓蓋，使其變成一個大型的水盆，最終被引入保險槓蓋里的水的重力和 / 或者壓力拖出。

· 廣電總局再出手 「快手」「抖音」「西瓜影音」吃罰單

北京商報消息，8 月 14 日，國家廣播電視總局發布《國家廣電總局持續鞏固上半年對視聽網站整治效果》稱，近日分別對「快手」開辦單位北京快手網路科技有限公司，「今日頭條」、「西瓜影音」開辦單位北京字節跳動科技有限公司和「抖音」、「火山小影音」開辦單位北京微播視界科技有限公司存在的問題作出警告和罰款的行政處罰。

· Facebook 獲西甲在印度三年轉播權

智通財經獲悉，Facebook 和西甲於昨日共同宣布了一項長達 3 個賽季的合約，將足球賽事帶到印度次大陸周邊的 8 個國家：阿富汗、孟加拉國、不丹、印度、尼泊爾、馬爾代夫、斯里蘭卡和巴基斯坦。Facebook 和西甲尚未披露交易的財務細節。但此前持有西甲印度版權的索尼影視娛樂公司在 2014 至 2018 年期間支付了 3200 萬美元的費用。Facebook 在印度次大陸周邊總計擁有 3.48 億用戶。印度也是其最大的用戶群所在地，有 2.7 億人註冊了該社交網路。

投研觀點

· 歡聚時代、虎牙大跌 後直播時代如何獲取流量?

第一財經報導，面對短影音強勢崛起，日漸多元化的競爭形勢，如何擺脫營收嚴重依賴打賞，收入單一問題，圍繞直播生態，縱深孵化更多的創新業務，也成為行業需要直面的問題。直播和短影音究竟是分流還是共存，YY 直播給出了一種新嘗試。為了拓展流量渠道，今年 YY 直播開始嘗試對頭部藝人對外輸出，向微博、抖音、快手等外部社交媒體和短影音平台推廣主播，在利用短影音流量平台增加粉絲量同時，嘗試將忠實粉絲引導回直播平台。除了拓展外部流量加碼短影音外，三四線城市也將成為直播業務新的拓展方向。在過去的幾年，三四線以下的年輕長尾用戶群，成為了各大平台正在極力拚搶的流量紅利對象。

· 科大訊飛看好醫療賽道但「現實骨感」

每日經濟新聞報導，科大訊飛雖然將醫療領域作為主賽道之一，但沒有披露該單項業務的營收情況。公司董秘江濤表示醫療是人工智慧非常大的方向，但是人工智慧在醫療領域應用中相對沒有那麼成熟。江濤舉例稱，對於醫生而言，現階段的人工智慧應用是增加工作量的「助手」，因為人命關天，目前沒有一個人工智慧產品能夠達到 100% 的正確率或識別率。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：