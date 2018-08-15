〈美股13F公布〉美對沖基金Q2蘋果交易量大 FAANG持股微減 大盤報酬優

儘管美國和中國之間日益擴大的貿易戰日益給投資人添增不確定性，但週二 (14 日) 美國監管文件顯示，著名的對沖基金經理人們似乎仍在第 2 季度 (今年 4 月至 6 月) 進行賭注，認為美國經濟將繼續擴大。

在眾人與 S&P500 指數進行比較的情況下，與收取費用的對沖基金及一般基金來說，更是施加了壓力。

研究公司 Hedge Fund Research 的數據顯示，自 1 月初以來，對沖基金平均報酬達 1.5%，遠遠落後於基準 S&P500 指數同期的 6.2%。據美國商務部的估計，美國第 2 季 GDP 成長 4.1%，較去年同期的 2.2% 多。

Third Point 基金在支付公司 PayPal (PYPL-US) 和 Visa (V-US) 添增了新的股份，而這兩家公司今年迄今均漲幅超過 19%。

由億萬富翁投資人 David Einhorn 經營的 Greenlight Capital 增加了中低價位零售商的股份，包括 Dollar Tree (DLTR-US)、Dollar General (DG-US)、Gap (GPS-US)、和折扣零售商 TJ Maxx 和 HomeGoods 的母公司 TJX (TJX-US)。

Paypal 股價日線趨勢圖

激進對沖基金 Jana Partners 增加了追蹤 S&P500 指數和 Russell 2000 指數的廣泛交易所交易基金的股票，並在近期罰款不斷的富國銀行 (WFC-US) 和食品交付公司 GrubHub (GRUB-US) 建立了新部位。

著名投資人巴菲特的波克夏 (BRK.A-US) 第 2 季也提升了 1240 萬股蘋果股票，將目前的蘋果持股推升至 466 億美元的金額。蘋果目前市值超過 1 兆美元，而巴菲特的波克夏目前為蘋果第 2 大股東，在 Vanguard 集團後面，共持有約 4.96% 蘋果股份。

蘋果股價日線趨勢圖

對沖基金所持有股票少數公開於大眾，基金向美國證券交易委員會 SEC 提交的 13F 文件，則是披露股票持有量的少數可靠證據。

然而，依靠提交的文件製定投資策略會帶來一定風險，因為披露的股份是在每個季度結束後 45 天後發布的，無法及時的反映當前狀況。儘管如此，這些文件還是讓人們看到了對沖基金經理所看到的賺錢機會。

同時，13F 並未披露空頭部位，也沒有披露對賭股票價格下跌的投機性看空部位。因此，公開文件並不總是能夠全面了解管理公司的股票持有情況。

大型對沖基金經理削減了部分所謂的 FAANG 股票部位， FAANG 股包含蘋果 Apple (AAPL-US)、臉書 Facebook (FB-US)、亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌 Google (GOOGL-US)。

Third Point 賣掉了它在 Alphabet 的所有股份，並售出了 100 萬股臉書，使其在該公司的股份減少了 25%。與此同時，它將微軟公司 (MSFT-US) 的股份增加了近 310%，購買了 170 萬股。

微軟股價日線趨勢圖

Omega Advisors 出售其在 Netflix 的所有部位，並增加了包括 Madrigal Pharmaceuticals (MDGL-US) 和 Deciphera Pharmaceuticals (DCPH-US) 在內的生物科技公司股。

多間基金減少了對蘋果股票的持倉水位，如 Philippe Laffont 的 Coatue Management 則減少了 95% 的蘋果持股。諮詢公司 Diamond Hill Capital Management 將其股權減少了 27%。其他大股東，包括 Sanders Capital 和 Adage Capital Partners，在第 2 季度也下調蘋果持股。

Einhorn 的 Greenlight Capital 將其蘋果股權削減了 78%，從 628100 股降至 142100 股。這非常的可惜，因蘋果於第 2 季成長了 13%。

臉書股價日線趨勢圖

Einhorn 的高持有部位，包括通用汽車 (GM-US)、Brighthouse Financial (BHF-US) 卻在第 2 季下跌。

此外，巴菲特的波克夏上季也出脫了 450 萬股富國銀行股份，並增持了 230 萬股高盛 (GS-US) 股份。波克夏通常不喜歡持有任何企業股份超過 10%。