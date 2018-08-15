美股盤後─里拉自記錄低點反彈 道瓊收高112點 結束連四天跌勢

土耳其里拉自歷史低點反彈，拉抬了投資人信心，美國股市週二上漲。道瓊與 S&P 500 結束了連續四天的跌勢。

科技股上漲拉抬了大盤走高，蘋果與亞馬遜股價分別上漲 0.4% 與 1.2%。銀行股亦上漲，高盛，花旗與摩根士丹利股價均上漲逾 1%。



道瓊工業平均指數收高 112.22 點或 0.45% 至 25299.92。

Nasdaq 指數收高 51.19 點或 0.65% 至 7870.89。

S&P 500 指數收高 18.03 點或 0.64% 至 2839.96。

費城半導體指數收低 2.56 點或 0.19% 至 1354.19。

里拉上漲約 8% 至 6.36 兌 1 美元，週一，里拉下跌至 7.24 兌 1 美元，創新低點。里拉近來受到壓力，市場擔憂土耳其與美國之間緊張升高，且川普上週說他支持對該中東國家的金屬關稅加倍。

但分析師說，美國股市近來的跌勢可能短暫。土耳其並非歐盟或歐元區會員國，與歐洲銀行業關係較少，拖累可能也較少。

美國與土耳其之間的緊張升高。上週，一個土耳其代表團自華盛頓返國後，對囚禁美國牧師 Andrew Brunson 一事，沒有明顯進展。Brunson 遭控支持一個於 2016 年有意進行政變的團體。

土耳其通貨膨脹近來大幅上升。上個月，土耳其通貨膨脹達 16%，大幅高於央行的 5% 目標。該金融困境引發了於歐洲蔓延的擔憂。

新興市場股市今日亦隨里拉走高。MSCI 土耳其 ETF 上漲 11.3%，創 2008 年以來最大單日漲幅。

本財報季表現強勁。至週二上午，已公布季報的 S&P 500 企業中，76.84% 獲利高於預期。第二季企業獲利較去年同期成長逾 24%。