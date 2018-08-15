蘋果招聘感測器客制化晶片團隊 劍指「健康監測」

《CNBC》報導，蘋果 (AAPL-US) 開出的工作機會顯示，該公司正在找尋為健康應用程式設計客制化晶片的工程師與 ASIC 架構設計師，期望能透過其設備，更好的傳遞與監測健康訊息。

此項資訊暗示著，蘋果客制化晶片的能力已提升，近來許多科技大廠進行垂直整合，自行設計與製造晶片，以提高旗下硬體設備的功能與效率，同時能保護其智慧財產權。



蘋果的 Health Sensing 硬體團隊 7 月 10 日發布的招募文章中指出：「我們正在找尋感測器的 ASIC 架構師，以協助開發用於新一代蘋果產品的傳感器和傳感系統，我們同時還有數位 ASIC 架構師的職缺。」



目前還不確定該感測器將測量哪些數據，但應該是關於人體的訊息，8 月 1 日的文章顯示，該團隊希望招募有能力「開發關於健康、健康條件與健身的感測器」。6 月的職缺則顯示該團隊正在持續精進光學感測器，目前 Apple Watch 具有光學感測器可以監測心跳。

蘋果已為其產品 iPhones、iPads、AirPods 和 Apple Watch 設計晶片，《彭博社》今年稍早則報導，蘋果正在自行研發能在 Mac 電腦上使用的晶片。與此同時，蘋果依賴一些較小的公司提供額外的客製化組件，例如，最新的 Apple Watch 包含博通的客製化 ASIC 感測器。

這些客制化晶片主要用來處理來自感測器傳遞的計算訊息，例如深度和距離，這樣一來，產品的主要晶片可以更有效率地工作。透過使用新型的感測器，蘋果希望其設備可提供更好的電池壽命和性能。

蘋果的相關職缺也可能與現有的生物醫學感測器有關，舉例來說，通過更持續性的監測，可以更準確的發現疾病的跡象，如心房顫動。



蘋果並不是唯一一家追求客制化晶片的公司，Google 近年來已進入晶片開發領域，為其伺服器提供 AI 晶片，亞馬遜和 Facebook 也對客制化晶片表現興趣，但蘋果在自行開發晶片上的經驗較多。



蘋果拒絕針對此報導發表評論。