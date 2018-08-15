站對邊了嗎？股神Q2再增持蘋果5%股權 繼續看好高盛

根據一份週二公布的第二季末監管文件，股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏哈薩威公司 (Berkshire Hathaway) 已增持蘋果股權 5%。

此外，波克夏也增持高盛股權 21%、增持達美航空 18.8%、西南航空 18.7%。Teva 股權則在第一季增持加倍之後，第二季又再添 6.7%。

巴菲特集團這兩年來一直穩定建立蘋果股權至成為蘋果第二大股東，蘋果今年市值登上 1 兆美元，今年股價也見 23% 漲幅。

蘋果股價走勢

巴菲特五月時曾表示，「看看蘋果，我認為它的獲利幾乎是美國獲利第二大企業的 2 倍。」

股神第二個焦點則在銀行業。在高盛股價今年下跌近 10% 後，波克夏第二季增持高盛股權。高盛近來宣布，服務已 12 年的執行長 Lloyd Blankfein 即將於 9 月卸任並於年底退休，由 David Solomon 接任。

在雷曼兄弟倒閉之後，波克夏 2008 年首次投資高盛，適逢金融危機惡化之際，股神此舉被視為給予該投資銀行有信心的一票。

巴菲特今年稍早表示，波克夏第一季已經增持蘋果 7500 萬股，並退出 IBM 股權。此外，波克夏第一季也增持農產品大廠孟山都 (Monsanto) 的股權。

根據文件，波克夏第二季減持 Phillips 66 股權 24%、減持富國銀行 1%、減持 8.7%Charter Communications 股權。

另外航空股方面，波克夏也減持美國航空 2.8%、聯合大陸航空 3.7%。