摩根士丹利：特斯拉私有化之路 SpaceX或至關重要

摩根士丹利表示，特斯拉和 SpaceX 創始人馬斯克（Elon Musk）在 SpaceX 的股份可能被用作特斯拉私有化的資金來源。

「馬斯克將特斯拉私有化的願望可能需要大量新的股權資本。我們認為 SpaceX 可以在推動融資以及未來的戰略方面發揮潛在的關鍵作用，」分析師 Adam Jonas 說道， 「我們認為投資者應該考慮 SpaceX 在短期融資中的潛在作用。」

周一，馬斯克解釋說，他與沙烏地阿拉伯阿拉伯主權財富基金的談話是他在特斯拉公司部落格上發布的「資金以落實」推文的原因。

特斯拉股價上周二飆升 11％。當時，馬斯克在推特上稱他正考慮以每股 420 美元的價格將該公司私有化。在當天晚些時候的部落格文章中，馬斯克說「其目的不是合併 SpaceX 和特斯拉。」

Jonas 表示，作為戰略合作夥伴關係的一部分，SpaceX 可以直接投資特斯拉。

Jonas 表示，根據該公司最新的融資估值，馬斯克在 SpaceX 的 54％股權價值可能超過 150 億美元。分析師推測，馬斯克可以將他的 SpaceX 股份作為將特斯拉私有化的抵押品。

「我們不知道馬斯克的 SpaceX 股票中有多少已經被抵押。」他說。 「儘管如此，我們認為 SpaceX 作為世界上最大、最知名的私營公司之一，該公司存在大量的價值，這與此次討論密切相關。」

該分析師重申了他對特斯拉股票的標配評級和 291 美元的目標股價。周一，特斯拉股價約為每股 352 美元。

Jonas 因對特斯拉激進看漲而聞名，但從 2017 年 5 月開始，他對特斯拉股票的看法變得不那麼樂觀了。