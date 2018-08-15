挑戰佳得樂 可口可樂入股Kobe運動飲料BodyArmor

週二 (14 日)，可口可樂 (KO-US) 宣布入股由籃球明星柯比布萊恩 (Kobe Bryant) 所投資的運動飲料品牌 BodyArmor，試圖挑戰百事可樂頂級能量飲料佳得樂在市場上的領導地位。

該公司目前沒有透露投資規模或其他財務細節，但表示未來可能將增加在 BodyArmor 的股權。

柯比布萊恩是 BodyArmor 的第三大股東。BodyArmor 為了將產品作健康飲品推向市場還與棒球運動員 Mike Trout 和另一位 NBA 球星 James Harden 達成了代言協議。

對於此次協議，柯比在社交媒體上表示：「為我們在 BodyArmor 的團隊感到自豪，BodyArmor 和可口可樂公司達成了新合作，他們相信我們的第一使命是在未來成長為全球第一的運動飲料。感謝佳得樂，接下來就交給我們吧！」

除了持有股權外，可口可樂的裝瓶系統也將開始裝入 BodyArmor 的飲料。

可口可樂北美公司總裁 James Quincey 在一份聲明中表示:「處在一個快速發展且充滿活力的產業中，可口可樂面臨前所未有的變革時期，我們正在挑戰現狀，為我們的戰略關係帶來創新、無邊界的思維，以確保我們能提供消費者想要的產品。」

BodyArmor 預計今年將有大約 4 億美元的營收，根據最新飲料產業的交易，價值可能落在 10 億美元到 20 億美元之間。

BodyArmor 聯合創始人、董事長兼主要投資人 Mike Repole 表示，這份協議為 BodyArmor 向全球銷售奠定了基礎，包括中國地區，這將增加他對市場領導者的。

Mike Repole 說道：「對我而言，佳得樂是百事達影視，BodyArmor 是 Netflix，」他在接受採訪時說。 「如果不持續進步，你就不會再存在更長時間了。」

目前，百事可樂的佳得樂仍佔據市場主導地位，占美國運動飲料銷售額 80 億美元的四分之三，但近幾個季度的銷量有所下降。根據數據分析，BodyArmor 在去年迅速成長，但仍落後於第三，僅次於 Powerade，市佔率不到 6%。