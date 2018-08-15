Alphabet投資川普親戚企業 Oscar Health獲資3.75億美元

新創健康保險公司 Oscar Health 週二 (15 日) 宣布 Google 母公司 Alphabet 向 Oscar Health 擴大融資 3.75 億美元，協助該公司拓展未來市場和業務領域。目前該公司市值已逾 35 億美元。

Alphabet (GOOGL-US) 週二 (15 日) 小漲 0.76%，來到每股 1258.14 美元，近一個月已經上漲了 4.46%。

Alphabet (GOOGL-US) 週二 小漲 0.76%，來到每股 1258.14 美元。

Oscar Health 還宣布 Google 執行長和 YouTube 前任執行長 Salar Kamangar 將加入其董事會。根據 Wired.com 報導，Alphabet 目前持有 Oscar Health 10% 的股份。

Alphabet 發言人表示，該公司一直致力投資 Oscar Health，很高興能協助 Oscar Health 邁向下一個發展階段。

Oscar Health 執行長 Mario Schlosser 週一 (13 日) 表示，公司將對數據挹注更多資金，相信可以提供更便宜、更有效率的醫療保險。此外還會雇用更多工程師、數據科學家、產品設計師與臨床醫生。將從技術的角度提供客戶新穎的醫療保健管理。

Oscar Health 以網路和大數據技術為賣點。(圖：Oscar Health)

Alphabet 長期扶植生技醫療產業，早前 3 月也參與了 Oscar Health 1.65 億融資，當時由 Alphabet 旗下 Capital G 投資公司、Verily 生命科學公司、Founders Fund 等多家機構參與融資。

Verily 生命科學公司專注於透過技術來預防、檢測和管理疾病，是 Oscar Health 的重要戰略夥伴。

因歐巴馬而生，因川普殞落？

Oscar Health 於 2012 年成立，由 Mario Schlosser、Kevin Nazemi 和 Joshua Kushner 共同創立，而 Joshua Kushner 親弟為美國川普的女婿 Jared Kushner。

Oscar Health 以網路和大數據技術為賣點，為美國歐巴馬推動的平價醫療法案 (Affordable Care Act) 投保人提供線上保險產品服務，為美國數百萬中低收入的客群提供服務，短短三年便獲得高速成長。

然而，該公司的命運多舛，前期產品技術研發，該公司出現許多營運虧損，美國總統川普上任後致力於廢除平價醫療法案，也為這間公司未來發展增添變數。

為了擺脫此困境，Oscar Health 改變營運方式，提高用戶收費以及提高更具競爭力的產品售價，如今又獲得 Alphabet 的青睞，未來發展前景逐漸明朗。