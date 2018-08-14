馬斯克公開特斯拉私有化「底氣」：沙烏地阿拉伯兩年前就有興趣 還在和多位投資者談

美東時間 8 月 13 日本周一，特斯拉盤初上漲約 2%。盤前，馬斯克披露為何他上周二說特斯拉私有化的資金有保障，稱「將近兩年前」，沙烏地阿拉伯主權財富基金（PIF）就已經多次接觸他，討論投資特斯拉，支持私有化。

此後，華爾街日報消息稱，在馬斯克上周披露擬讓特斯拉私有化後，沙烏地阿拉伯官員就已持股 5% 的 PIF 是否增持特斯拉展開討論。截至最近一次更新，特斯拉股價漲幅收窄到 0.3% 以內。

馬斯克 13 日在特斯拉官網發布部落格文章稱，PIF 第一次接觸他是在去年年初，當時他們表示有興趣投資，因為有多元化投資的重要需求，此後一年時間 PIF 又和馬斯克多次會談，重申這一興趣，並試圖推動私有化。「顯然沙烏地阿拉伯主權財富基金擁有的資金超過了足夠執行這一交易所需的水平。」

馬斯克稱，最近 PIF 從公開市場買入特斯拉將近 5% 的股份後，PIF 要求再次會面，在 7 月 31 日的會議上，PIF 董事總經理對馬斯克未能推動 PIF 的特斯拉私有化交易感到遺憾，並就為私有化提供資金表達強烈支持。當時馬斯克認為，特斯拉無疑可能和 PIF 達成交易，私有化只是時間問題，因此他 8 月 7 日上周二宣布了私有化消息。

在 8 月 7 日的私有化聲明過後，馬斯克繼續與上述 PIF 的董事總經理保持溝通，此人對特斯拉的融資、盡職調查和內部評估私有化事宜表示支持，還詢問了將怎樣私有化的詳情，包括需要的持股百分比和監管要求。

馬斯克同時強調，現在談私有化計劃為時尚早，他還在和 PIF 商討，並且也在和多位其他投資者討論。這些討論結束後會向董事會的獨立委員會拿出詳細方案。

馬斯克還說，媒體稱特斯拉私有化需要 700 億美元嚴重誇大了實際所需金額。他提議的每股 420 美元收購價僅適用於特斯拉退市後不願繼續持股的股東。他估計最好的結局是，大概三分之二現有投資者會在特斯拉退市後繼續持股。

「金主」是誰尚未明確

8 月 11 日上周六，路透社曾援引兩名知情人士稱，對於馬斯克所提出的特斯拉私有化計劃，PIF 尚未表示出任何興趣。

但就在不到一天後，彭博社又援引知情人士表示，PIF 近來正在探索如何加入馬斯克的這一計劃。此外，馬斯克希望避免公司中有一至兩個大型股東，因此更傾向於讓更大的集團成為「金主」。

針對這一消息，PIF 目前尚未予以回應。

在馬斯克宣布考慮以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化之後，CNBC 就曾援引知情人士透露，馬斯克此前與 PIF 就一筆私有化交易有過交流。

彭博社消息人士則指出，早在幾個月前，PIF 與馬斯克就有所接觸，希望收購特斯拉少數股權。當時，馬斯克一口回絕，並稱沒有發行新股的計劃。此後，PIF 決定建倉 20 億美元持有特斯拉股票，約占該公司股權的 3% 到 5%。

另一未具名消息人士對此表示，PIF 將其對特斯拉的投資視為全球最大產油國對沖石油的戰略途經，但目前仍未決定是否增持股份或是增持多少股份，談判仍在繼續。

對於「誰是最終令馬斯克夢想成真的人」，華爾街早就猜測紛紛。除了 PIF 這位「大金主」之外，市場此前還十分看好一直對科技公司盡心投資的軟銀集團。可惜的是，這似乎是「襄王有夢，神女無心」。

彭博此前報導稱，馬斯克和孫正義在去年 4 月曾就軟銀集團投資特斯拉進行過談判，談判中包括將特斯拉私有化的可能性。但因為在控制權上存在分歧的緣故，磋商無果而終；雙方現在討論並不積極。

今天又有相關人士對上述媒體表示，軟銀無意參與特斯拉私有化，一方面是由於軟銀在先前的投資中押注了通用汽車等其他公司；另一方面，特斯拉在電動汽車市場面臨的競爭日益增加，卻仍在解決量產方面的問題。

上周五，特斯拉收漲 0.86%，股價來到 355.49 美元。而這一價格與馬斯克所言的 420 美元仍有一定差距。彭博社估算，特斯拉私有化計劃的潛在交易價值高達 820 億美元，這意味著馬斯克仍需尋找其他資金來源。