大摩、野村下調舜宇光學評級 騰訊帶頭 港股科技股重挫

• 財報日 = 崩盤日？騰訊帶頭 科技股重挫壓低港股

受科技股拋盤以及市場風險情緒影響，恆生指數周二下挫，盤中跌幅一度擴大至 1.3%，全天收跌 0.7%。

港股科技股在業績發布後遭到狂沽，引發科技股拋盤，同時拖累尚未發布財報的科技股龍頭。受業績影響，舜宇光學暴跌 24.1%，閱文集體暴跌 17%。這拖累明日即將發布財報的騰訊下跌 3.45%。下周三公布業績的瑞聲跌 7.15% 創 52 周新低，金山軟體預計全年或錄虧損，股價重 18.84%。

• 媒體：紅杉中國聯手國資風投、京東成立新投資公司 最高募集 400 億元

8 月 14 日，全天候科技援引媒體消息稱，紅杉資本中國正與一家國有風險資本基金（即「中國國有資本風險投資基金」）以及電商巨頭京東聯手募集最高 400 億元人民幣 (約合 58.1 億美元)，成立一家新的投資公司，側重於對處於晚期的科技企業進行投資。

財報速遞

• 虎牙高管解讀第二季財報：海外市場是遊戲行業下一步

據新浪科技消息，在虎牙發布二季報之後，公司高管在電話會上稱：

海外市場是中國遊戲行業下一步主要會進軍的一個領域，虎牙今年開發了一款獨立的行動端應用 NIMO TV，第一步是東南亞，NIMO TV 也會跟騰訊遊戲在海外在直播業務上有緊密的合作，我們認為海外市場的潛力是巨大的，所以我們會持續加大在海外的投入，初步的目標是成為在東南亞領先的遊戲直播應用之一，我們當然還會密切地根據海外市場發展的情況做相應的調整。

投研觀點

• 大摩、野村下調舜宇評級 多家券商調低目標價

周一舜宇光學財報發布後，該公司股價在周二慘跌。

投行對舜宇光學最新的投資評級和目標價

摩根士丹利發表報告，下調舜宇今明兩年每股盈利預測 19% 及 16%，分別至 2.87 及 4.04 元人民幣，按年各升 7.5% 及 41%。同時下調該股投資評級，由「增持」降至「與大市同步」，目標價由 190 港元降至 120 港元 (此相當預測明年本益比 24.8 倍)，最新股價仍相等於摩根士丹利今明兩年預測本益比的 28.2 及 20 倍。該行稱，對三鏡頭於智慧型手機應用的看法沒變，但承認低估市場競爭對鏡頭模組業務及人民幣貶值的影響，認為市場需重新檢視對公司小型相機模組的預期。

據大摩「基本」情境預期 (目標價 120 港元計)，該行預計舜宇光學手機鏡頭收益今明兩年分別按年升 98% 及 21%，鏡頭模組收益同期分別按年升 21% 及 47%，小型鏡頭模組毛利則會因市場競爭按年跌一成。而該行在「熊」情境預期下予目標價 68 港元，相當於預測明年本益比 16 倍，公司鏡頭模組毛利因市場競爭加劇惡化，中國智慧型手機需求放緩情況亦差於預期。

野村亦下調對舜宇投資評級，由「買入」降至「中性」，目標價由 160 港元降至 135 港元，此按綜合方式作伎值，相當於預測明年本益比 26 倍。該行認為公司長期增長仍然可期，但短期盈利上行空間有限。該行料公司手機小型鏡頭模組毛利率及平均售價會在下半年復甦，又指公司手機鏡頭業務進展良好，並有機會上調預期。該行下調對舜宇今明兩年盈利預測各 13% 及 5%，料 2018 年至 2020 年每股正常化後盈利預測各為 3.15、4.41 及 5.52 元人民幣。

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