眾人忙從新興市場撤離 唯有這個新興國家還在獲外資大買

土耳其金融動盪讓外資趕忙撤出新興市場，不過近期外資依舊大舉向中國市場布局，仔細觀察，外資買入的持股更有三大特色。

《中國證券報》報導，過去一週，EPFR 跟踪的基金中，1.75 億美元淨流入中國市場；過去一個月，中國市場資金淨流入 5.4 億美元。第二季數據顯示，中國市場淨流入 37.3 億美元。

尤其 MSCI 昨日宣布實施納入 A 股的第二步，把現有納入係數從 2.5% 調高至 5%，預計將帶來 75-100 億美元流入。另一家指數供應商富時羅素也放出風聲，9 月可能把中國股票納入旗艦指數。加上目前 A 股估值處在歷史低點，貨幣與財政政策更有放寬跡象，有利經濟成長。

澳洲安保集團動態資產配置部主任 Nader Naermi 表示，一有風吹草動，全球投資人都奔向美國。事實上，美元資產已變得太擁擠。一旦波動率抬頭，這些投資人恐在劫難逃。從全球配置角度來看，認為中國「低通脹、經常賬戶順差、充足的外匯存底與龐大內需等，是絕佳的投資市場。」但投資前必須特別關注公司的負債率。

目前海外投資人進入中國市場最關心去槓桿與貿易摩擦兩大問題，新加坡畢盛資產管理創始人王國輝認為，去槓桿過程短期難免陣痛，但有利經濟長期健康發展。預計去槓桿會持續三年甚至更長時間，銀行類股難免受牽連，獲利成長有限。另外，以目前市場情況來看，會盡量迴避出口依賴程度高的公司。

《中國基金報》報導，在選股方面，外資偏愛市值大、高獲利、高股息的標的。以美國基金為例，特別偏好大型龍頭股，廣發證券所統計資料顯示，截至 2018 年 6 月底，美國共同基金中大盤股持股市值占比超過 80%，尤其大買市值處於市場前 10% 的比例更超過 90%。

此外，外資也不像中國投資人愛撿便宜，反而偏好可以賺錢的公司。美國基金重壓佈局的類股，大多獲利優於行業平均水準，不限於業績增速、還包括 ROE、業績穩定性等。

最後，分紅能力是外資考量公司品質的重要指標之一，因此美股基金的重倉股中超過半數的公司股息率高於行業整體水準，重押的股票股息率高於整體行業。