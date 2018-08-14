舜宇光學上半年業績不及預期 股價大跌20%

8 月 13 日晚間，舜宇光學科技披露了中報業績，不及市場預期，開盤大跌近 20%

營收低於市場預期 11 億元

上半年公司營收 119.8 億元人民幣，年增率增長 19.4%，環比為負。

資料來源：公司財報，見智整理

此前市場預計舜宇上半年營收介乎 120.13 億至 140.46 億元人民幣，中位數為 131.46 億元人民幣，年增率升 31%。實際營收低於市場預期 11 億。

凈利潤低於市場預期 4 億元

上半年公司凈利潤 11.8 億元人民幣，年增率僅增長 1.6%，創近年最低年增率增速。

資料來源：公司財報，見智整理

此前，受到光學零件毛利受壓及競爭加劇的影響，外界已相繼調低舜宇光學科技的半年凈利潤預測，中位數為 15.7 億元人民幣，相當於年增率增 35%。實際凈利潤低於市場預期大約 4 億元。

毛利率出現下滑

上半年毛利率為 19.4％，此前分析師預估毛利率為 20.8%，低於市場預期 1.2%。凈利率為 9.8%，為近 3 年首次下滑。

資料來源：公司財報，見智整理

毛利率下降主要是由於手機攝像模組的毛利率年增率下降，其主要是因為 2018 年上半年處於流程優化、產線布局調整和製造人員結構調整等過程中，導致成本增加和效率有所降低；及新基地開始投入使用，使用率尚有待提高。

市場此前已經預料到舜宇毛利率將出現下滑，滙豐證券科技行業分析師呂昆霖稱：

安卓（Android）手機市場上半年的需求呆滯，即使手機鏡頭出貨量實際表現較管理層指引理想，但未能抵銷市占率競爭加劇的不利影響，手機鏡頭出貨量增長有下降跡象，便是市占受壓的左證之一。綜合而言，舜宇的三鏡頭技術及 3D 感應技術未能加快滲入市場，二、三線企業逐步追趕而上，預期公司上半年毛利率會降至 20.3%，較去年下半年降低 1.9 個百分點。

在談及集團上半年業績表現時，舜宇光學董事會主席葉遼寧表示：

全球智慧型手機市場處於產業發展成熟階段，整體增長速率較往年相比呈現下降態勢，智慧型手機市場的競爭仍十分激烈。隨著車聯網產業的持續發展，行車中主動安全需求不斷提升，使得車載鏡頭需求持續高速增長。

短期業績承壓

據悉，舜宇光學主要產品為手機鏡頭、車載鏡頭和玻璃球面鏡片，公司上半年手機鏡頭共出貨 40,170.5 萬件，年增率大增 54%。根據上周五公布的出貨量數據來看，公司主打的手機鏡頭出貨量年增率大增 69.2%。

圖片來源：公司公告

靚麗的出貨數據一度吸引不少機構看多，中信證券徐濤團隊的研究稱：

公司在手機鏡頭領域主要布局高端產品，下半年隨千萬像素產品占比進一步超 50% 及 7P 逐漸量產，ASP 及毛利率有望進一步提升。

但短期受到行業景氣度邊際下滑的影響，亦有機構對舜宇光學持謹慎態度。據了解，券商普遍預期舜宇上半年綜合毛利率會較去年下降，瑞銀科技產業分析師陳雅麗認為：

上半年安卓手機設計上並無重大突破，預示舜宇的相機模塊盈利能力仍疲弱，加上中、低端智慧型手機款式的競爭加劇，壓榨毛利，遂調低上半年純利預測

雖然短期舜宇面臨一定的盈利壓力，但中長期而言，存在正面業績驅動因素。對此，中金公司黃樂平的看法是：

雖然公司手機攝像模組業務競爭短期可能加劇，但是我們認為三攝機型、手機鏡頭市場市佔率提升以及 ADAS 有望長期驅動公司增長。

雖然機構多頭觀點不一，但投資者選擇用腳投票。

另據新浪報導，內地最大智慧型手機品牌華為會於今年第四季，推出第二款旗艦手機 Mate 20 系列，摩根大通科技及半導體行業分析師張恆視之為舜宇能否翻身的主要因素之一，該款手機將會搭載三鏡頭技術，舜宇能否藉此走出泥潭，我們拭目以待。