港股午盤跌0.89% 市場狂賣科技股 教育股集體大反彈

恒生指數今 (14) 日高開低走，此後跌幅擴大至 1%。截至午盤，恒指跌 0.89%，報 27686.99 點；國企指數跌 0.59%，報 10703.18 點；紅籌指數跌 0.48%，報 4171.89 點；大市成交量港幣 502.29 億元。

科技股公佈業績後遭市場狂賣，引發科技股賣壓。

舜宇光學 (2382-HK) 業績不及預期，暴跌 24.53% 領跌科技股。金山軟體 (3888-HK) 跌 18.97%；閱文集團 (0772-HK) 跌 14.63%；映客 (3700-HK) 跌 12.6%；下週三 (22 日) 公佈業績的瑞聲科技 (2018-HK) 跌 7.09%，創 52 週新低；騰訊 (0700-HK) 跌 3.66%。

舜宇昨收市後公佈業績，半年僅多賺 2% 至人民幣 11.8 億元，遠低於市場預測中位數人民幣 15.7 億元，主要受累於核心業務利潤率倒退，並錄得人民幣 2 億元匯兌虧損，不派中期息。

金山軟體預計本年度下半年經營業績將繼續面臨壓力，且或會於截至今年 9 月底止 3 個月，甚至於全年錄得虧損。該股即將於 8 月 21 日披露中報。

閱文上半年盈利增長 1.4 倍至人民幣 5.06 億元人民幣，不派息，又宣佈以總代價最多人民幣 155 億元，收購母企騰訊有份持股的影視製作公司新麗傳媒，股價顯著受壓，交銀國際將其目標價由港幣 75 元降至 70 元，維持中性評級。

騰訊因 WeGame 平台發行的《怪物獵人世界》部分遊戲內容未完全符合政策法規要求，相關政府管理部門接到大量舉報，該遊戲相應運營資質檔現在已被取消。應主管部門要求，執行下架整改，停止遊戲售賣。

騰訊將於本週三 (15 日) 公佈中期業績，大行預測上半年非通用會計準則盈利按年增長了 14% 至 26%，即賺人民幣 351 億至 388 億元，中位數增長約 22%。綜合 20 家大行最新研究，全部予騰訊「買入」、「增持」、「跑羸大市」等正面評級。

截至午盤，騰訊市值達港幣 3.31 兆元，馬化騰身家大幅縮水，目前身家不到 400 億美元。

李寧 (2331-HK) 漲 3.65%，李寧 2018 年上半年財報顯示，公司上半年總收入為人民幣 47.13 億元，年增 17.9%；淨利潤為人民幣 2.69 億元，年增 42%。

中興通訊 (0763-HK) 完成 5G 推進組第三段測試，A 股又納入 MSCI 中國 A 股在岸指數成份股，股價漲 5.68%。

教育股紛紛回應民促法影響，股價集體反彈，其中，睿見教育 (6068-HK) 漲 10.92%，新高教集團 (2001-HK) 漲 7.87%，中教控股 (0839-HK) 漲 0.71%。

分析指出，土耳其金融危機繼續發酵，在沒有見到明顯的緩和之前，恒指恐怕還會遭受壓力，預估港股短期內仍維持弱勢，持有現金為上策。

截至午間收盤，滬股通淨流出人民幣 2.5 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 3.33 億元；深股通淨流出人民幣 7.13 億元，港股通 (深) 淨流出人民幣 0.11 億元。

滬股通中資金流入最多的是桐昆股份，淨流入人民幣 2884 萬元，其次為掌閱科技、金能科技、海螺水泥、農業銀行。資金流出最多的是中國軟體，淨流出人民幣 1.2 億元。

深股通中資金流入最多的是中興通訊，淨流入人民幣 1.32 億元，其次為美錦能源、宜通世紀、遠興能源、美尚生態。資金流出最多的浪潮資訊，淨流出人民幣 1.58 億元。